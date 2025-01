Lequio reprocha a Ana Obregón por un comentario personal en medio de la polémica con Nia

La polémica en torno al rodaje del spot publicitario de las campanadas de 2022 ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras los recientes comentarios de Ana Obregón y Nia. Esta vez, fue Alessandro Lequio quien decidió intervenir con firmeza, defendiendo a la madre de su hijo, pero también mostrando su desaprobación hacia ciertos detalles que, según él, no deberían haber salido a la luz.

Todo comenzó cuando Alberto Herrera, presentador de las campanadas de TVE, reveló que en el rodaje del mencionado spot, Nia, la cantante, mostró signos de incomodidad, incluso llorando durante la grabación. Herrera afirmó que, según lo que él y sus compañeros de ‘Los Morancos’ presenciaron, Ana Obregón no había tratado bien a la joven cantante. Para Herrera, la raíz del maltrato estaba relacionada con la apariencia de Nia, ya que, según él, su juventud y belleza habrían causado celos.

La respuesta de Obregón no se hizo esperar, y en una intervención en 'TardeAR', dejó clara su versión de los hechos. "Nia llegó dos horas tarde. El equipo se cabreó. No llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella", expresó.

En 'Vamos a ver', Joaquín Prat trató de calmar los ánimos, señalando que todos tienen facetas menos agradables en su personalidad. Fue en ese momento cuando Lequio tomó la palabra, revelando su postura con contundencia. "No soy imparcial cuando se trata de hablar de Ana Obregón. No lo soy, pero sacar este tema tres años después me parece que apesta a promoción publicitaria", afirmó, dejando claro que veía la polémica como una estrategia para ganar protagonismo en los medios.

Lequio aprovechó para reflexionar sobre el carácter de Obregón, asegurando que aunque nunca la imaginaría insultando o discutiendo, su enfoque en el trabajo podría llevarla a olvidar las sensibilidades de los demás. Sin embargo, se mostró molesto por la forma en que Obregón mencionó la misa de su hijo. "Aunque se pueda entender la frustración por la situación, hablar de algo tan personal es innecesario. Es algo que no se dice", dijo con firmeza.

Pepe del Real aportó nueva información, asegurando que había hablado con varias personas presentes en el rodaje. Según sus fuentes, la situación de Nia no fue la única culpable del maltrato de Obregón. El retraso de la cantante fue causado por un error en la producción, ya que la citación había sido incorrecta. Del Real explicó que, si bien Obregón había mostrado enfado por el retraso, no era consciente de que no era culpa de Nia.

Tras este nuevo giro en la historia, Lequio mostró su sorpresa por el protagonismo que había adquirido Nia en medio de la polémica. "Ana es una gran trabajadora, es una curranta de los pies a la cabeza, pero sobre todo, es una buena persona. ¿Pero esta señora, Nia, quién es? Si no fuera por esto, ni siquiera habría escuchado su nombre", afirmó, poniendo en duda el papel de la cantante en todo el escándalo.

Finalmente, Del Real defendió nuevamente a Nia, recordando que ya había hablado en el pasado sobre una mala experiencia con una figura famosa, aunque nunca mencionó nombres. "No entiendo cómo se le acusa de buscar publicidad con esto, porque ella no ha sido la que ha sacado el tema. Ha preferido mantenerse al margen, aunque la hemos intentado contactar varias veces", concluyó.