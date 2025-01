Iker Jiménez desaparece de 'Cuarto milenio': este es el motivo por el que no ha presentado el formato

La emisión de 'Cuarto milenio' el pasado domingo, 19 de enero, contó con una ausencia destacada: la de su presentador habitual, Iker Jiménez. El espacio, que comenzó con imágenes grabadas días antes en New Jersey, mostró al periodista investigando sobre los llamados drovnis. Sin embargo, en plató fue Carmen Porter, subdirectora y copresentadora del programa, quien asumió el papel principal.

“Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues ahí tenían a Iker en New Jersey. Yo también estaba ahí y, como no, pasamos mucho frío”, comenzó explicando Porter. Sobre la ausencia de Jiménez, explicó que “a mí ustedes la semana pasada no me tuvieron por los virus que nos trajimos, y esta semana ha sido Iker el que ha caído. Traemos filmaciones de esos drovnis que estaban viéndose por New Jersey, Nueva York y otras zonas que ahora comentaremos”.

La copresentadora destacó que varios miembros del equipo habían sido afectados por los mismos virus y que, por ello, estaría a cargo del programa esa noche: “También trajimos con nosotros, ya les digo, parte de esos virus que ahora están haciendo de las suyas en el equipo y por eso esta noche estaré yo con todos ustedes”.

Aunque la entrega no contó con el cierre reflexivo habitual de Iker Jiménez, Porter quiso dedicar unas palabras especiales a los espectadores: “Quiero darles las gracias porque siempre han estado ahí. Porque el ejército milenario, el ejército de luz, como yo les llamo, en el pasado 2024 nos han salvado de una muy gorda”.