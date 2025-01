Emma García alucina y se muere de la risa al encontrarse con su clon en 'Fiesta’: "Yo no soy tan mandona, no puedo presentar así"

La sorpresa que 'Fiesta' le tenía preparada a Emma García este domingo ha sido de aúpa. La presentadora ha alucinado en colores nada más comenzar el programa cuando de repente ha irrumpido su propio clon, una doble encarnada en el cuerpo de la actriz Leonor Lavado, que una vez más ha logrado clavar su imitación. "Oye, yo esto no, ¿eh? Bastante tengo con aguantarme a mí misma como para aguantar a otra", le decía entre risas a Eva Espejo, directora del programa.

Tras unos primeros minutos caóticos hasta que lograron entenderse, ambas fueron dando paso al alimón a diferentes secciones del programa, desde cómo se cocinan distintos tipos de palomitas al reto viral de la juventud, pasando por una entrevista a los presentadores de 'Caiga quien caiga', en las que la comunicadora no podía contener la risa en bastantes momentos, tras comprobar que "su otro yo" hablaba igual que ella y hacía exactamente sus mismos gestos. "¿Vas a hacer todo lo que haga?", le preguntó. "Yo no puedo conducir el programa así", advirtió en varios momentos, con una sonrisa, mirando a la zona de direccion.

Con gran sentido del humor, las dos Emmas se sentaron solas finalmente para repasar diferentes momentos divertidos y emotivos de su trayectoria en televisión, como sus zascas a los participantes de 'Mujeres y hombres y viceversa' o su vuelta a Telecinco tras haber sido madre, además de someterse a algunas preguntas de su imitadora.

Tras medirse frente a frente en directo con ella, la presentadora quiso recalcar: "Yo no soy tan mandona, ya os lo digo, no soy tan así". No obstante, no pudo quedar más contenta con la imitación: "Ha sido una experiencia que nunca he vivido". Y a preguntas de sus colaboradores, no dejó lugar a duda sobre su verdadera opinión del trabajo realizado por Leonor Lavado, tras haberse metido en la piel de Belén Rodríguez y de Maica de 'Gran hermano'. "¿Es cosa mía o lo hace muy bien?".