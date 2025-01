'Atrapa un millón' lidera a la baja seguido de cerca por 'Hay una cosa que te quiero decir'

La noche del sábado volvió a estar dominada por 'Atrapa un millón', que lideró su franja de emisión con datos discretos. El concurso que presenta Manel Fuentes anotó un 10% con poco más de un millón de espectadores. Por detrás queda Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero de decir', que marcó un 9,2% con 822.000 espectadores.

Cerca de estas dos grandes cadenas se quedó Cuatro al emitir 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', que se hizo con el 8,9% y 877.000 espectadores. Por su parte 'laSexta Xplica' marcó un buen 5,7% con 498.000 espectadores. El 'Informe semanal' de La 1 no destacó con un 7,6% y 863.000 espectadores.

Durante el día, 'Socialité' se conformó con un 7,3% con 442.000 espectadores. Por la tarde, 'Fiesta' no pasó del 8,5% con 777.000 espectadores.

En el cómputo diario, el día se lo llevó Antena 3, que lideró con un 10,2%. Completan el podium La 1 con un 8,2% y Telecinco con un 7,9%. Cuatro y laSexta empatan con un 6,5%.