Iker Jiménez se posiciona con Vito Quiles con un contundente mensaje: "A mí me quitan el micrófono y yo le quito los dientes"

Hace unos días que cricula en redes el vídeo en el que Antonio Maestre le quita el micro a Vito Quiles y se lo lanza lejos. Todo esto, mientras Quiles le hacía unas preguntas al colaborador de laSexta.

El periodista de Estado de Alarma denunció esta situación en redes y ahora ha encontrado apoyo en Iker Jiménez, que se ha posicionado sobre este encontronazo con un mensaje tan contundente como polémico.

"A mí me viene un tipo, sea quien sea, y me quita el micrófono, o me quita la cámara, y yo le quito los dientes de inmediato", defendía en su programa 'Horizonte', que en los últimos meses ha recibido críticas por los bulos emitidos sobre la DANA al tiempo que ha visto como el apoyo de la audiencia ha crecido, y que desató después la teoría conspiranoica sobre su programa.

"¿Por qué me vienes y me quitas y me tiras y me rompesa mí mi instrumento de trabajo?, sea quien sea, me da igual político, periodista...", ha añadido para terminar con un reflexión: "Esto no conduce a nada bueno, hay que respetarnos, hay que respetar los códigos periodísticos. Estamos todos trabajando y queriendo informar, te guste más o menos".