Elisa Mouliaá zanja para siempre la acusación que se cierne sobre ella tras denunciar a Íñigo Errejón por agresión sexual

La primera entrevista que Elisa Mouliaá ha concedido en '¡De viernes!' tras su declaración en los juzgados de Plaza de Castilla como consecuencia de la denuncia que interpuso contra Íñigo Errejón por abuso sexual, ha generado numerosos comentarios en las redes sociales.

Aunque a la actriz de 'Águila roja' no le faltaron apoyos, muchas personas señalaron incoherencias en sus últimas palabras en Telecinco, además de cambios en su relato con respecto a sus primeras declaraciones. Por este motivo, diferentes comentarios restaban credibilidad a su testimonio y aseguraban que su principal interés en salía a la palestra con este caso era económico.

Sin embargo, Mouliaá desmintió de manera tajante este extremo con una contundente declaración en el espacio presentado por Bea Archidona y Santi Acosta: "Cualquier retribución económica que mi abogado o yo podamos obtener a raíz de esta exposición, lo donaré íntegramente y ante notario a la asociación de mujeres maltratadas el día 8 de marzo, para ayudar a la lucha contra el abuso".

La intérprete aseguró haber recibido y rechazado numerosas propuestas de programas de televisión para poder llevar este proceso judicial "con la máxima discreción posible". "Hemos recibido muchas llamadas y solo vine a Mediaset en la semana del 25N. Estoy dando la cara y no quiero dinero. No me voy a lucrar hablando de esto", dijo en directo.