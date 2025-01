Ana Herminia, expulsada en 'GH Dúo' tras perder el "duelo de villanos" con Álex Guita: ridículo en plató tras no reconocer la falsa agresión a Javi

La cuarta gala de 'GH Dúo' en Telecinco estuvo marcada por la contundente expulsión de Ana Herminia, que en su particular "duelo a muerte" con Álex Guita, el otro gran villano de la edición, perdió de manera incontestable al recibir el 73% de los votos por parte de los espectadores para que abandonara la casa de manera definitiva.

La audiencia no tuvo piedad con la nuera de Bárbara Rey, tras protagonizar un vergonzoso espectáculo esta semana, en el que acusó de manera falsa a Javi de haberla agredido físicamente. A su llegada a plató, aseguró sentirse indispuesta por su dolencia cardiaca, pero se mostró altiva y desafiante en todo momento. Y por supuesto se negó a reconocer de manera contundente su deplorable actitud, llegando a negar que hubiera mencionado la palabra agresión. Las imágenes demostraron que mentía.

Tras ver la secuencia del momento en vídeo, durante la cual hasta llegó a esbozar una sonrisa, reculó un poco pero se siguió justificando. "Las palmaditas están. Me tocó". Ante la evidencia, le dio a Carlos Sobera una última excusa, al asegurar que había estado tomando las Medicinas equivocadas para su dolencia. "¿Lo exageré? Sí, porque estaba con la medicación que no es. No me justifico, pido disculpas de cómo se interpretó".

Ni siquiera su marido, Ángel Cristo, la apoyó. "No hay justificación, Ana. Solo hay que pedir perdón. Da igual la medicación y lo demás. Te toca no te golpea, por favor. No te gusta que te toquen, perfecto, pero no te golpea. Es un error gravísimo y no tiene justificación", le dijo compungido.

No obstante, intentó defenderla ante Vanessa, que se mostró profundamente indignada por el injustificado ataque a su marido. "Has quedado retratada con la caradura que tienes delante de toda España. No tienes vergüenza, porque esto ha pasado delante de las cámaras, pero si llegas a decir eso de mi marido fuera de la casa, Javi hubiera pasado la noche en el calabozo. Eres peligrosa", gritaba.

En otro orden de cosas, en la gala cuatro se profundizó en el primer romance de la edición, protagonizado por José María Almoguera y María la Jerezana. A escondidas de sus compañeros, hicieron un edredoning épico en el que se dieron un apasionado beso, que lógicamente las cámaras del reality captaron a la perfección.

Por otro lado, 'GH Dúo' celebró una nueva sesión de nominaciones de una manera atípica. Tras la prueba semanal, los concursantes acudieron a la sala de expulsiones para nominar. Antes de entrar, tenían que elegir si entrar por la puerta izquierda o derecha, que les llevaba a nominar en sumando 3 y 1 punto en compañía de un luchador de sumo o por el contrario restándolos, junto a Albert Infante. El resultado inicial fue que los nominados fueron Frigenti, Álex Ghita, Sergio, Manuel Cortés y Maica. Inicialmente, esta última estaba salvada y Marieta nominada, pero José Almoguera y Jeimy, como ganadores de la prueba semanal, pudieron sacar a un nominado y meter a otro, alterando la lista en el último momento.