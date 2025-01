El mejor amigo de Íñigo Onieva y exnovio de Cristina Castaño ('LQSA'), pillado robando artículos de lujo en un hotel 5 estrellas

'TardeAR' ha destapado una insólita situación en su edición de este viernes. Álex Ripoll, un joven empresario de la jet set, conocido por ser íntimo amigo de Íñigo Onieva y haber sido pareja de Cristina Castaño (actriz de 'La que se avecina'), ha sido pillado por las cámaras de seguridad de un hotel de 5 estrellas de Madrid, mientras robaba presuntamente diferentes artículos de lujo del establecimiento.

En las imágenes, se puede observar como el individuo, a cara descubierta, se lleva en uno de los carros que suelen utilizar los operarios, desde colchones, sábanas, edredones, menaje y hasta plantas. El espacio de Telecinco ha podido saber que el valor de lo que en teoría habría sustraído supera los 10.000 euros.

El joven, que en sus redes sociales define como un "abogado vividor", no tenía ni idea de había sido pillado in fraganti. No estaba hospedado en el hotel y parece que aprovechó que la barrera de seguridad del parking no funcionaba para entrar y lo hizo, supuestamente, hasta en tres ocasiones en tres meses diferentes.

Leticia Requejo, redactora del espacio de Ana Rosa Quintana, se ponía en contacto con el afectado: "No sé muy bien de lo que me estás hablando, me pilla totalmente por sorpresa". Según avanzaba la conversación, su postura se iba modificando: "No soy yo, no reconozco haber hecho lo que me estás diciendo, estoy flipando", le contestó. La periodista le informó de que el hotel le había denunciado este jueves 16 de enero y que la próxima semana recibiría la correspondiente notificación oficial.