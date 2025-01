'En boca de todos' acusa de "apartheid lingüístico" a una de sus invitadas por querer ser entrevistada en catalán

La ilustradora mallorquina Lluïsa Febrer ha reaccionado a las declaraciones realizadas por Nacho Abad, presentador del programa 'En boca de todos' de Cuatro, quien la acusó en directo de “apartheid lingüístico” por solicitar ser entrevistada en catalán. La artista había sido invitada al programa para hablar sobre la polémica generada por su cartel de la fiesta ‘Santa Punxada’, pero su petición lingüística desató una fuerte controversia. “La autora del cartel ha cometido apartheid lingüístico con nosotros, dice que solo podemos entrevistarla en mallorquín, que en castellano no puede hablar en este programa porque le duele”, señaló Abad.

El cartel de Febrer, diseñado para la fiesta reivindicativa de los derechos LGTBIQ+ en las celebraciones de Sant Sebastià, muestra al patrón de Palma acompañado de elementos tradicionales mallorquines y de la bandera arcoíris. Esta ilustración ha sido objeto de una querella por parte de Abogados Cristianos por presuntos delitos de escarnio y odio hacia sentimientos religiosos. La intervención de la artista en el programa de Cuatro estaba prevista para expresar su opinión respecto a la denuncia.

Febrer, por su parte, ha explicado que su solicitud de hablar en catalán respondía a una cuestión de comodidad personal. Según declaraba a elDiario.es, “nunca me he sentido cómoda hablando en español”, por lo que su petición fue comprendida inicialmente por el equipo del programa, aunque posteriormente fue utilizada de manera “sensacionalista” por el presentador. “Yo en ningún momento pedí un traductor, y en caso de que me lo hubieran ofrecido, no creo que haga falta porque no son idiomas tan diferentes”, terminó de explicar.

Por su parte, Lucía Muñoz, líder de Podemos en Balears, calificó las palabras del periodista como “catalanofobia de manual”. En una entrevista en Ona Mediterrània, Muñoz criticó que el programa no facilitara una traducción, algo que considera habitual en medios cuando un invitado se expresa en otro idioma. También calificó de “muy fuertes” las palabras de Abad, destacando la carga histórica del término ‘apartheid’. Mientras tanto, desde Mediaset, grupo al que pertenece Cuatro, han optado por no realizar comentarios sobre el incidente.