Bronca de Risto Mejide e Irene Montero por Ana Rosa Quintana

El choque entre Irene Montero y Risto Mejide en ‘Todo es Mentira’ comenzó cuando la eurodiputada de Unidas Podemos mencionó a Ana Rosa Quintana durante una conexión en directo. Montero no dudó en señalar que la periodista utilizaba su espacio televisivo para dar cabida a ciertos discursos. “Mientras haya señoras como Ana Rosa Quintana con un negocio inmobiliario que lleva a sus programas a gente como esta para legitimizar a bandas de neonazis como 'Desokupa', poco podremos hacer”, aseguró.

Risto, sorprendido por la dureza de las palabras, le pidió que evitara alusiones a personas ausentes: “No hace falta nombrar a alguien que no está presente, Irene”. Sin embargo, la conversación fue escalando en intensidad: “Lo que apuntaba de Ana Rosa Quintana tiene que ver con Desokupa y con quienes permiten que sus espacios sean tribunas para ello”, argumentó.

El momento más tenso llegó cuando Mejide le recriminó directamente: “Irene, ¿entiendes que yo no te deje que vengas aquí a lanzar tu mitin? Porque lo que haces es lanzar un mitin contra personas que no se encuentran en plató. Si tienes algo contra ellas, las demandas y aclaras los temas que tengas pendientes con ellas, pero no conviertas esto en un lodazal”.

Montero, visiblemente molesta, respondió a la acusación con firmeza. “No creo que me tengas que tratar con esa condescendencia. Yo no doy mítines. Gracias y buenas tardes”, afirmó antes de cerrar abruptamente su intervención.

El objetivo inicial de la conexión era que Montero diera su versión sobre las querellas interpuestas por Daniel Esteve, tras haber sido calificado como “nazi” y “neonazi” en varias ocasiones por la eurodiputada. Sin embargo, el debate terminó desviándose hacia un enfrentamiento que dejó claro que la política y los medios siguen siendo un terreno de constantes fricciones.