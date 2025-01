Broncano y 'La revuelta' arrasan en los Premios Iris 2024 con dedicatoria a ‘El hormiguero': lista completa de galardonados

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual han entregado este martes 14 de enero la edición número 27 de los Premios Iris, en los que 'La revuelta' ha arrasado al conseguir los tres galardones a los que estaba nominado: al mejor presentador para David Broncano, así como el de mejor dirección (para el comunicador junto a Ricardo Castella y Jorge Ponce) y mejor guion, para su nutrido equipo de 12 profesionales.

"Quiero agradecer el premio a el hormiguero. Y no es irónico. Tener un rival duro te hace jugar mejor. Si no hubiésemos tenido enfrente semejante trasatlántico televisivo no nos hubiéramos puesto tanto las pilas. La cosa podría haber descarrilado, gracias a todos por confiar y no dejarse llevar. Sobre todo al principio, que nos llevaron a un terreno que no queríamos y nos pusieron ese cartel de programa gubernamental comunista y del demonio", dijo Broncano en el momento de recoger su premio.

LISTA COMPLETA DE GALARDONADOS EN LOS PREMIOS IRIS 2024

MEJOR PRESENTADOR/ A DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

David Broncano por La Revuelta (La 1 de TVE)

MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL

Cómo cazar a un monstruo (Prime Video)

MEJOR REPORTERO/A

Almudena Ariza por Telediario La 1 de TVE (La 1 de TVE)

MEJOR DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce por La Revuelta (La 1 de TVE)

GUION DE ENTRETENIMIENTO

Javier Valera, Diego Fabiano, Helena Pozuelo, Danny Boy-Rivera, Elena Beltrán, Javier Díaz-Pinés, Xavi Daura, Sandra Flores, Manuel Álvarez, Yunez Chaib, Iggy Rubin y Miguel Campos por La Revuelta (La 1 de TVE)

MEJOR PROGRAMA DIVULGATIVO

La matemática del espejo (La 2 de TVE)

GUION DE FICCIÓN

Javier Ambrossi, Javier Calvo, Nacho Vigalondo y Carmen Jiménez por La Mesías (Movistar Plus +)

MEJOR PROGRAMA INFANTIL

La casa de los retos (Boing)

MEJOR REALIZACIÓN

Álvaro Santamarina, Juanma Beautell y Gerardo Ferreras por La Voz (Antena 3 TV)

MEJOR PRESENTADOR/A DE PROGRAMAS DE ACTUALIDAD

Silvia Intxaurrondo por La hora de La 1 (La 1 de TVE)

PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO

Corinna Sarsanedas y Anna Camprubí por Tu cara me suena (Antena 3 TV)

MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD O MAGAZINE

Todo es mentira (Cuatro)

PRODUCCIÓN DE FICCIÓN

Ramón Campos por El caso Asunta (NETFLIX)

MEJOR ACTOR

Alberto San Juan por Cristóbal Balenciaga (Disney+)

MEJOR ACTRIZ

Candela Peña por El caso Asunta (NETFLIX)

MEJOR PRESENTADOR/A DE INFORMATIVOS

Carlos Franganillo por Informativos Telecinco 21:00H (Telecinco)

MEJOR INFORMATIVO

Antena 3 Noticias (Antena 3 TV)

MEJOR DIRECCIÓN DE FICCIÓN “ANTONIO MERCERO”

Carlos Sedes y Jacobo Martínez por El caso Asunta (NETFLIX)

MEJOR FICCIÓN

El caso Asunta (NETFLIX)

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

La Revuelta (La 1 de TVE)

También se han entregado los premios a Mejor contenido de Plataforma a Cristóbal Balenciaga, Mejor programa Autonómico a Atrápame si puedes, Mejor presentador Autonómico a Manu Sánchez, Prensa Especializada a Cifras y Letras y el premio «Jesus Hermida: Toda una vida» a Jordi Hurtado.