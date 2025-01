Desmentida la indignante noticia falsa que circula sobre Anabel Pantoja y su estancia en el hospital con su hija Alma

A pesar de la dramática situación personal que está viviendo, Anabel Pantoja ha sido víctima en estos días de un indignante bulo que está circulando tanto en las redes sociales como por algunos medios de comunicación, pese a que la inmensa mayoría de los informadores están haciendo una cobertura de la noticia absolutamente pulcra y respetuosa.

Pero hay quien ha publicado que la sobrina de Isabel Pantoja estaría recibiendo trato de favor por parte del hospital público de Las Palmas de Gran Canaria en el que está ingresada la pequeña Alma, de apenas 50 días de vida, contando con una espacio para su uso particular y así no tener contacto con los familiares y amigos de otros pavor tés ingresados.

Esta información es falsa y Luis Pliego la desmentido de manera categórica este martes en 'TardeAR': "Algunas cosas que se han ido contando no son así. No es verdad que Anabel y David cuenten con una sala privada a su disposición para que no les vea nadie. Me piden por favor que lo desmienta, no es así. Ellos están haciendo una vida normal, no se esconden ni están en una sala aparte, ni tienen ningún trato de favor".

El director de la revista Lecturas, que tiene una cierta cercanía con Anabel Pantoja tras haber publicado diferentes reportajes y entrevistas en exclusiva en los últimos años, ha dado también la última hora que se puede aportar públicamente sobre la evolución del estado de salud de Alma: "La situación está estable dentro de la gravedad".