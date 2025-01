Última hora del estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja: reunión con los médicos con mensaje de esperanza

El estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, mantiene en vilo a toda la familia en las últimas horas. Tras hacerse público en el programa 'Fiesta' que la pequeña, de apenas 50 días de vida, había sido ingresada con carácter de urgencia en un Hospital universitario materno infantil de Gran Canaria, numerosas personas han mostrado su cariño con la influencer y su pareja, David Rodríguez, que no se han movido del lado de su pequeña.

José Manuel Ávila, reportero del espacio de Telecinco presentado por Emma García, adelantó la noticia e informó de que toda su familia, con Isabel Pantoja y su hermano Agustín a la cabeza, junto Kiko Rivera e Isa Pi, se habían desplazado hasta la isla este fin de semana para estar a su lado en el momento más difícil de su vida. También amigos y compañeros como Belén Esteban, Susana Bicho y Raquel Bollo, no han dudado en desplazarse para arroparla.

Tras detectar que algo no iba bien con la pequeña el miércoles y ver que su situación no mejoraba, Anabel Pantoja y David Rodríguez decidieron acudir al centro hospitalario, en el que finalmente quedó ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Desde entonces, no se han movido de su lado y están pendientes de su evolución, mientras se la somete a diferentes pruebas médicas.

"Los padres se han reunido con los especialistas esta mañana para darles ese último parte médico. La evolución es lenta y las últimas 48 horas son importantes”, comentaba Leticia Requejo en 'TardeAR'. Por su parte, Giovanna González aportaba en 'Vamos a ver' que de esa reunión se traslada un mensaje que invita a ser prudentemente positivos: "Mantened la esperanza. Los médicos les piden calma porque va para largo".

"El centro hospitalario descarta por completo emitir ningún tipo de comunicado", explicaba la reportera de Ana Rosa, que ha apuntado que Kiko e Isa Pi ya no se encuentran en la isla pero sí la tonadillera, que no ha cerrado una fecha para volver a la península. "Isabel Pantoja y su hermano Agustín siguen en la isla, aunque hoy no se han pasado por el hospital".

Ana Rosa Quintana explicó que al estar en una unidad de cuidados intensivos, tampoco se puede juntar mucha gente en el entorno del hospital, pero que las personas más cercanas a la colaboradora quieren estar cerca por lo que pueda necesitar. Por su parte, Marisa Martín Blázquez aportó los datos que había recibido: "Lo último que sabemos es que no ha habido evolución ni para peor ni para mejor".

En 'Y ahora, Sonsoles', Pilar Vidal confirmó que el hospital no iba a hacer ningún tipo de comunicación oficial al respecto, pero que en próximos días, cuando se sepa la envergadura de la situación, alguien de la familia como Merchi, madre de la influencer, pueda hacer algún tipo de declaración: "Anabel no ha salido del hospital desde el viernes, sigue con la misma ropa con la que entró".

"Detestas dar este tipo de informaciones conociendo el alcance de lo que está ocurriendo. Ella ha pedido que se hable lo menos posible, está muy triste y angustiada. Ella llevaba mucho tiempo deseando ser madre, y finalmente tiene una hija amada y querida. Todo nuestro amor y fuerzas para ella y su pareja", aseguró Paloma García Pelayo en Antena 3.