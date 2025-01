'La promesa' celebra la próxima semana la luna de miel entre Jana y Manuel

Avance del capítulo 504 del lunes 13 de enero

Rómulo le explica a Cruz por qué no mató a Leocadia y asegura que no se arrepiente de ello.Manuel intenta que Cruz hable con Catalina para que no se vaya, pero esta se niega. Entonces Catalina le cuenta a su hermano el plan que urdió Cruz con Pelayo para quitársela de en medio. Leocadia le aconseja a Jana que no se deje pisotear y cuente con su marido. Jana le cuenta a Manuel los desplantes de su madre y este decide que se irán de luna de miel. Catalina le pide a Curro que ayude a su padre con la gestión de La Promesa y le asegura a Alonso que ella estará bien.

Ante una mala contestación de Santos, Ricardo cuenta a Pía y Rómulo que Petra lo ha contado todo, lo que hace que Pía tome cartas en el asunto. Samuel vuelve del hospital y se instala en La Promesa, pero tiene amargas palabras para María Fernández. Por fin Lope y Marcelo consiguen abrir la puerta del pasadizo y su sorpresa ante lo que ven es mayúscula.

Avance del capítulo 505 del martes 14 de enero

Las palabras de Samuel son un mazazo para María Fernández. Pero el sacerdote se da cuenta de que podría encontrar en la doncella a la perfecta aliada. La relación de Cruz y Alonso no mejora y el marqués empieza a preguntarse el verdadero trasfondo de que su matrimonio se haya ido a pique. Por fin, como un matrimonio feliz, viven Jana y Manuel. Es él quien informa a los marqueses de una decisión que los alejará de La Promesa durante un tiempo.

El palacio aún guarda muchos secretos. Esa es la conclusión a la que llegan Santos, Vera, Teresa y Lope, después de descubrir qué hay dentro del pasadizo secreto. Ya no es ningún secreto para Santos que su madre sigue viva, pero Pía le hace ver que no todo sucedió como él piensa.

Avance del capítulo 506 del miércoles 15 de enero

Tras el sangrado de Catalina, el médico le recomienda reposo y, además, les informa de una noticia totalmente inesperada para todos. Petra incita a que Santos busque respuestas en su madre y Pía teme que su indiscreción con el lacayo marque un antes y un después en su relación con Ricardo. Vera y Teresa deciden comprobar si dando golpes en el pasadizo se pueden escuchar en la habitación de la marquesa. Manuel y Jana han emprendido su luna de miel con un sabor agridulce, cuando algo enturbia su viaje.

Una joven llega inesperadamente a La Promesa provocando confusión sobre su identidad. La portada de una revista añade una nueva preocupación a los habitantes del palacio. María Fernández se toma muy en serio los cuidados del sacerdote. Quizás demasiado.

Avance del capítulo 507 del jueves 16 de enero

La mala suerte de Jana y Manuel con su luna de miel pega un giro de ciento ochenta gradoscuando se cruzan con un amable, pero misterioso anciano. El misterio del pasadizo sigue inquietando a Vera, Lope, Marcelo y Teresa. A pesar de ello, consiguen llegar a una conclusión sobre lo que esconde esa puerta.

Catalina sigue recuperándose, pero el médico es claro: debe estar tranquila o podría, incluso, morir. Alonso busca respuestas en Cruz sobre qué ocurrió cuando su hija y ella discutieron. Santos, harto de desconocer qué ocurrió en realidad en el pasado, decide tomar las riendas de su vida y hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer.

Avance del capítulo 508 del viernes 17 de enero

Cruz pone el grito en el cielo por la publicación de la revista y Alonso teme que esa noticia termine afectando a los negocios que se trae entre manos. Jana y Manuel deciden pasar la noche en la casa de Antonio, el anciano que les ha ofrecido su ayuda en mitad del camino. Al día siguiente, ambos reciben sabios consejos de él y su mujer, Ñica, sobre cómo afrontar su relación. Ángela y Curro no consiguen acercar posturas, mientras Catalina parece que evoluciona favorablemente, aunque tiene guardar reposo absoluto.

María Fernández sigue cumpliendo con las tareas que le encomendó el sacerdote, aunque aún está turbada por su último encuentro. Teresa, Vera, Marcelo y Lope avanzan en su investigación sobre el pasadizo. Ricardo le pide disculpas a Pía, aunque le tensión entre ellos no desaparece, y descubren que Santos se ha ido a buscar a su madre, pero Petra se niega a decir dónde.