El impactante cambio físico de Sandro Rey en su vuelta a la televisión

El vidente Sandro Rey tuvo gran presencia en televisión en la pasada década. Antena 3, Telecinco, Cuatro, TVE... no hubo una sola cadena que Rey no pisase durante sus años dorados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el vidente se fue alejando poco a poco de los focos.

Ahora, a sus 57 años, Sandro ha reaparecido en el programa 'Col·lapse' de 3Cat, donde ha coincidido con Àngel Llàcer y Ricard Ustrell. Pero el hombre que apareció en el programa poco tiene que ver con ese hombre de larga melena y cara delgada y pálida que todos recordamos.

"¿Te has cambiado el look?", preguntó Ustrell nada más verle. "Ahora ya no me conoce ni mi madre. El pelo largo como que se quedó atrás. Se me empezó a aclarar, tenía más calvitas. Cuando se me veía por detrás, se veía muy feo, entonces un pelo largo para llevarlo así...", fue su respuesta.

"Yo creo que este hombre no es Sandro Rey", bromeó Llàcer ante su cambio radical. "He engordado 10 kilos también", apuntó el vidente, que también actualizó su estado en el mundo laboral: "Estoy en el canal D de la TDT todos los jueves".