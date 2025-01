Susi Caramelo se sincera sobre su nuevo proyecto: "He aceptado 'El desafío' por dinero"

Antena 3 estrena esta noche la quinta edición de 'El desafío', el concurso de retos presentado por Roberto Leal, y entre los concursantes podemos encontrar figuras destacadas como Victoria de Marichalar, Lola Lolita o Genoveva Casanova. Pero quien se ha sincerado hoy en una entrevista con Bluper es Susi Caramelo, otras de las participantes de la edición.

La actual colaboradora de 'El hormiguero', pero que ha pasado por programas como 'Las que faltaban' o 'Cuentos chinos', ha comentado que ha aceptado su participación en el formato por "el dinero. De verdad, no me corto un pelo en decirlo. Soy muy miedosa y me tenía que compensar económicamente para hacer esto".

Susi ha contado que "no soy una tía arriesgada. No me gustan el agua, las alturas, la velocidad... Es que no me subo ni a las atracciones de la feria", aunque asegura haber superado "el temor a las alturas. Colgarme a siete u ocho metros de altura hacia atrás para mí era algo impensable y lo he hecho. Es que también existe el fallo humano. ¿Y si me quedo como Pablo Echenique o Ramón Sampedro? Nadie quiere eso".

Además, la humorista ha hecho balance de su paso por el acess prime time de Pablo Motos, afirmando que "llevo nada, solo quince programitas. Sabéis que yo tengo un humor muy bestia y no deja de ser un programa más blanco, con un humor más suave. Lo ven niños. Hay que dosificar un poco, pero estoy súper a gusto, sobre todo con la productora".