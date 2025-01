Un conocido artista que vive en la indigencia y una participante de 'Next level chef' se postulan para participar en 'Supervivientes'

'Supervivientes' se ha convertido en la mejor tabla de salvación para algunos famosos, tras asumir que su época dorada ya es cosa del pasado y no volverá. El reality de Telecinco es de los que mejores cachés puede llegar a pagar, algo lógico si se tiene en cuenta las extremas condiciones que exige y que además supone un trabajo de más de tres meses en algunos casos y durante las 24 horas del día.

A pesar de convertirse en una gran experiencia viral, se suele traducir en una etapa convulsa, en la que se pasa hambre y frío y se echa de menos a los seres queridos. Pero muchos reclaman la oportunidad de poder convertirse en concursantes para volver a estar en la palestra y resucitar su economía.

Es el caso de Luis Font, uno de los integrantes del mítico grupo musical Locomía, que esta semana apareció en 'TardeAR' para contar que se encontraba sumido en la ruina más absoluta, llegando a perder su casa y teniendo que dormir en la calle, sin apenas dinero para comer. Tras protagonizar un reportaje en el espacio de Ana Rosa Quintana, fue recibido en el plató, donde intentó explicar su complicada situación actual.

Tras reconocer las dificultades que tiene para encontrar solución al duro momento que vive, uno de los colaboradores lanzó una petición que el artista le había hecho en privado: "Quiere ir a 'Supervivientes'. Un anzuelo bien tirado para que la dirección de la cadena lo pueda recoger. No en vano, Font fue una auténtica estrella en los años 80 y cuenta con una trayectoria profesional acreditada y reconocida. Pocos merecen tanto esta oportunidad, y más en este momento tan delicado para él.

Por otro lado y en un contexto completamente distinto se sitúa Alba, la primera expulsada de 'Next level chef'. La concursante no pudo superar la dura prueba de eliminación del nuevo talent de de cocina de Telecinco, que consistía en imitar una compleja ensalada elaborada in situ por Martín Berasategui.

La joven abandonó el concurso no sin antes lanzar su propia petición para viajar a Honduras: "No esperaba que me eliminasen, pero al menos he salido en la tele. Hay que ver la parte positiva: de aquí a 'Supervivientes'", expresó sin miedo ante las cámaras.