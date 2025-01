Duelo a muerte entre Miguel Ángel Rodríguez y Risto Mejide en 'Todo es mentira': "¡Te lo estás inventando!"

La visita de Miguel Ángel Rodríguez al plató de 'Todo es mentira' ha sido un continuo juego de remates con Risto Mejide, al que n ha intentado distraer y cambiar de tema de manera constante para no responder a sus preguntas. Sin embargo, el polémico jefe de gabinete de Ayuso ha terminado reconociendo que en sus tuits ha mezclado datos con sus opiniones personales, con el objetivo de confundir y manipular. "Has omitido una parte de la historia, que es una forma de inventar", le dijo el presentador.

"He estado callado tres años, en los que no he puesto ni un solo mensaje en redes sociales. No he mentido, no es un bulo. Pero si vienen a por guerra, respondo Léete otra vez la frase. Yo no lanzo bulos, doy información certera y comprobable. Y luego doy opiniones", dijo sin inmutarse. "¿A ti te pone estar en el ojo del huracán? Eres el Óscar Puente de la derecha", le respondió Mejide. EN ELABORACIÓN.