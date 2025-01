La denuncia pública de Ana Polo contra Quim Morales por abuso cuando era su becaria en RAC1: "Se me tiró encima para besarme"

La periodista y humorista Ana Polo ha decidido denunciar públicamente una situación de abuso que sufrió por parte de Quim Morales. El comunicador, que presentaba el espacio radiofónico 'La segona hora' en RAC1, aprovechó un momento en el que estaban solos, tras una comida de trabajo, para abalanzarse contra ella y darle un beso no consentido.

"Se me tiró encima para besarme", ha asegurado la humorista este martes 7 de enero en el podcast 'Crític'. Los hechos sucedieron en 2015, cuando Morales era el máximo responsable del espacio matinal de la radio de Godó y ella su becaria, labor que llevaba desarrollando solo tres semanas.

Según su relato, Ana Polo llevaba solo tres semanas trabajando como becaria y tras celebrarse una comida con el equipo del programa, Morales se ofreció a llevarla en coche. Fue el parking cuando su jefe se le tiró encima con la intención de darle un beso, algo que finalmente logró: "Recuerdo pensar: 'No'. Pero también 'no te puedes apartar, si lo haces le caerás mal y no te dará trabajo'.

Tras producirse esta denuncia, Quim Morales se ha visto obligado a responder y reconocer los hechos en Catalunya Radio, la última emisora en la que trabajó hasta el pasado mes de junio, admitiendo su "mal comportamiento". EN ELABORACIÓN.