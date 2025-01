Isabel Rábago, despedida fulminantemente de Mediaset por esta razón

Isabel Rábago, una de las tertulianas más reconocidas del mundo del corazón, no formará parte de la nueva etapa de ‘Vamos a ver’, el programa matutino de Telecinco. Según informa El Confidencial Digital, la periodista ha quedado fuera del listado de colaboradores para 2025, en una decisión que pone fin a más de diez años de colaboración con la cadena.

Aunque no se han revelado los motivos exactos de su salida, el cambio se habría gestado durante las últimas semanas de 2024, el citado medio comenta que "en el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago, que no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada".

El adiós de Rábago llega tras un año complicado, marcado por un tenso enfrentamiento en directo con su compañera Marta López. Durante un especial centrado en Bárbara Rey, ambas protagonizaron una acalorada discusión sobre el tratamiento mediático de temas personales de la vedette. La situación alcanzó tal nivel de tensión que el moderador del espacio tuvo que intervenir para calmar los ánimos, lo que generó titulares en numerosos medios y puso en evidencia las diferencias dentro del equipo.

La trayectoria de Isabel Rábago va más allá de su rol como tertuliana. Periodista y abogada, comenzó su carrera en medios escritos y se consolidó como una de las voces más influyentes de la crónica social en televisión. Su participación en reality shows le permitió mostrar un lado más personal, y su faceta como autora la llevó a publicar varios libros sobre actualidad y polémicas del corazón. Además, ocupó el cargo de responsable de comunicación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.