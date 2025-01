'Gran hermano Dúo' se estrena como líder y mejora la edición anterior

Telecinco se ha convertido en la cadena líder del prime time en el segundo día del 2025. Gracias al estreno de 'Gran hermano Dúo', la cadena de Fuencarral consigue un buen 14,2% de share y 976.000 espectadores, superando al estreno de su edición anterior, que se colocó en un 12,7%.

El reality de convivencia ha conseguido colocarse por delante de las películas 'The Upside', que firma un 11,2% en La 1, y de 'Operación Fortune: El gran engaño', que en Antena 3 consigue un 9,3%. Además, en Cuatro, la película 'Perros de guerra' se hace con un 5,8%, mientras que laSexta y su 'Amor, celos, locura' se queda con un bajo 3,2%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: fun, fun, fun…: 1.314.000 (10,5%)

Cine “The Upside”: 945.000 (11,2%)

Antena 3

El hormiguero, 19 años juntos: 1.398.000 (11,1%)

El peliculón “Operación Fortune: El gran engaño”: 762.000 (9,3%)

Telecinco

GH Dúo: Express: 1.146.000 (9,2%)

GH Dúo: 976.000 (14,2%)

laSexta

El intermedio: The Very Best: 645.000 (5,1%)

El taquillazo “Amor, celos, locura”: 290.000 (3,2%)

Cuatro

First Dates: 688.000 (5,7%)

First Dates: 1.182.000 (9,4%)

El Blockbuster “Perros de guerra”: 521.000 (5,8%)

La 2

Cifras y letras: 700.000 (5,5%)

Planeta helado 2: 414.000 (3,3%)

Planeta helado 2: 436.000 (4%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “The Blind Side (Un sueño posible)”: 365.000 (10,0%)

Antena 3

Cine “Cerco al enemigo”: 170.000 (5%)

laSexta

Cine “Dominación”: 115.000 (3%)

Cuatro

Cine Cuatro “Elefante blanco (2022)”: 129.000 (3,4%)

La 2

Cachitos Nochevieja: 185.000 (3,3%)

TARDE

La 1

La moderna: 845.000 (9,3%)

La promesa: 1.171.000 (14%)

Valle salvaje: 612.000 (7,3%)

El cazador: 678.000 (7,5%)

Aquí la Tierra: 1.094.000 (10,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.167.000 (12,3%)

Y ahora, Sonsoles: 792.000 (9,3%)

Pasapalabra: 1.714.000 (17%)

Telecinco

El diario de Jorge: 621.000 (6,7%)

TardeAR: 780.000 (9,2%)

Reacción en cadena: 922.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 548.000 (5,9%)

Más vale tarde: 581.000 (6,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 498.000 (5,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (4,5%)

La 2

Saber y ganar: 570.000 (6%)

Grandes documentales: 457.000 (5,2%)

Documenta2: 327.000 (3,9%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 256.000 (3%)

¿Cómo lo haríamos hoy?: 232.000 (2,4%)

Superestructuras antiguas: 256.000 (2,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 310.000 (16,1%)

Mañaneros: 300.000 (9,3%)

Extra mañaneros: 561.000 (7,1%)

Antena 3

Espejo público: 332.000 (12,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 824.000 (17,3%)

La ruleta de la suerte: 1.492.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 235.000 (12,5%)

Vamos a ver: 313.000 (10,6%)

Vamos a ver más: 535.000 (8,1%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 29.000 (3,6%)

¿Quién vive ahí?: 63.000 (5,4%)

Aruser@s fresh: 219.000 (10,3%)

Al rojo vivo: 325.000 (8,2%)

Cuatro

Alerta cobra: 9.000 (0,8%)

Alerta cobra: 34.000 (2,1%)

Alerta cobra: 52.000 (2,3%)

En boca de todos: 134.000 (4,1%)

La 2

Ruralitas: 12.000 (2%)

Zoom tendencias: 7.000 (0,9%)

Un planeta perfecto: 20.000 (1,7%)

Pueblo de Dios: 11.000 (0,7%)

Reportero de la historia: 19.000 (1%)

España, entre el cielo y la tierra: 37.000 (1,6%)

Documenta2: 44.000 (1,7%)

80cm: 50.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 86.000 (2,9%)

Mañanas de cine “La balada de Cable Hogue”: 212.000 (3,9%)

Un país mágico: 186.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.179.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.148.000 (11,8%)

Informativos Telecinco 15h: 873.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 772.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 483.000 (6,7%)

Jugones: 645.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.128.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.333.000 (11,4%)

Informativos Telecinco 21h: 939.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 700.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 423.000 (4,3%)

Matinal

Telediario matinal: 107.000 (13,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 115.000 (13,4%)

El Matinal (Telecinco): 88.000 (9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,4%), La1 (10,2%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,7%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,5%).

Mensual: La 1 (12,1%), Antena 3 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,1%), La 2 (3,9%).