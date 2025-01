Amenazan a Lalachus con una denuncia tras las Campanadas por mostrar una estampita de Jesucristo con la cara de la vaquilla del 'Grand Prix'

Las Campanadas de TVE con David Broncano y Lalachus se coronaron el pasado 31 de diciembre como las más divertidas de los últimos años, huyendo por completo de la sobriedad y apostando por el humor característico de 'La revuelta'.

La retransmisión de la cadena pública pasó del arriesgado arranque del presentador subido al tejado frente al icónico letrero luminoso de Tío Pepe, al divertido saludo a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con planos incluidos con los que se colaron sin saberlo en TVE, pasando por las importantes reivindicaciones de los dos comunicadores, tras un año tan complicado.

Y aunque la inmensa mayoría de las críticas fueron muy positivas, parece que había gente con ganas de que algo les saliera mal y han tenido que agarrarse al argumento más ridículo: un supuesto intento de ofensa religiosa por parte de Lalachus.

Esta extrema piel final en algunos usuarios en las redes sociales en el primer día de 2025 ha sorprendido a un gran número de católicos en el ecosistema digital, que no solo no advertido ofensa alguna en ningún momento, sino que han visto un gesto bonito y de valor positivo hacia un personaje no religioso.

Por si no quedara lo suficientemente claras las intenciones de estos comentarios, muchos se han completados con auténticas ofensas y hasta insultos hacia Lalachus, una vez más hacia su aspecto físico, que no tuvieron respuesta alguna por parte de la colaboradora, ya que se responden solas.

Para que el bochorno fuera redondo, entro en acción la asociación ultraderechista Hazte oír, que siempre que ve una oportunidad para colarse en los titulares la aprovecha y una vez más ha amenazado a la de Fuenlabrada con una amenaza en los tribunales por ofensa religiosa.

La cómica quiso hacer un homenaje al 'Grand Prix', programa que adora desde niña y al que fue como madrina el pasado verano, cogiendo una estampa de Jesucristo y poniéndole la cara de la vaquilla del concurso de TVE que presenta Ramón García. Algo que ya se había hecho antes con cantantes y otros famosos por parte de sus admiradores con todo el cariño y el respeto.