'El Grand Prix' no termina de arrancar en navidad y pierde ante 'Renacer' y el cine de Telecinco

Los especiales de 'El Grand Prix' en Navidad no terminan de arrancar. Este lunes 30 de diciembre La 1 emitía el segundo de los tres programas que se grabaron para estas fechas tan señaladas, y han conseguido atraer solo al 8,5%, viéndose superados por la oferta de otros dos canales de televisión.

El liderazgo se lo lleva Antena 3, que con la emisión de 'Renacer' marca un 10%, mientras que la película 'Objetivo: Londres' en Telecinco se queda con el 8,9%. Es Cuatro quien consigue un buen dato con un programa especial de 'Callejeros' sobre los estragos de la DANA dos meses después, y que firma un 7,9%. Finalmente, laSexta firma un 5,4% con la película 'Daño colateral'.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: fun, fun, fun…: 1.337.000 (11,1%)

Grand Prix: 664.000 (8,5%)

Antena 3

El hormiguero, 19 años juntos: 1.334.000 (11%)

Renacer: 901.000 (10%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “Objetivo: Londres”: 1.009.000 (8,9%)

laSexta

El intermedio: The Very Best: 629.000 (5,2%)

El taquillazo “Daño colateral”: 483.000 (5,4%)

Cuatro

First Dates: 610.000 (5,3%)

First Dates: 1.115.000 (9,2%)

Callejeros: 709.000 (7,9%)

La 2

Cifras y letras: 732.000 (6,1%)

Días de cine clásico “Confidencias de medianoche”: 485.000 (4,2%)

LATE NIGHT

La 1

Camela 30 años contigo: 197.000 (6,8%)

Antena 3

Renacer: 226.000 (5,8%)

Sportium Game Show: 84.000 (3,9%)

Telecinco

Cine “Transporter”: 391.000 (7,2%)

Gran Madrid Show: 97.000 (3,9%)

¡Toma salami!: 61.000 (2,8%)

laSexta

Cine “Una vida amenazada”: 126.000 (3,8%)

Cuatro

Callejeros: 262.000 (6,2%)

El desmarque: Madrugada: 71.000 (3,1%)

La 2

Pelotas: 212.000 (3%)

Metrópolis: 40.000 (1%)

Reinas que cambiaron el mundo: 33.000 (1,3%)

TARDE

La 1

La moderna: 842.000 (9,9%)

La promesa: 1.132.000 (14,4%)

Valle salvaje: 595.000 (7,3%)

El cazador: 670.000 (7,5%)

Aquí la Tierra: 1.129.000 (11,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.176.000 (13%)

Y ahora, Sonsoles: 794.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.704.000 (17,4%)

Telecinco

El diario de Jorge: 576.000 (6,5%)

TardeAR: 735.000 (9,1%)

Reacción en cadena: 742.000 (7,6%)

laSexta

Zapeando: 518.000 (5,8%)

Más vale tarde: 590.000 (7,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 385.000 (4,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 381.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 595.000 (6,4%)

Grandes documentales: 468.000 (5,6%)

Documenta2: 351.000 (4,4%)

Maravillas de Europa: 220.000 (2,6%)

Diario de un nómada: 235.000 (2,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 241.000 (12,9%)

Mañaneros: 277.000 (9%)

Extra mañaneros: 529.000 (6,8%)

Antena 3

Espejo público: 306.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 777.000 (17,1%)

La ruleta de la suerte: 1.396.000 (19,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 207.000 (11,3%)

Vamos a ver: 397.000 (14,1%)

Vamos a ver más: 625.000 (9,7%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 39.000 (4,9%)

¿Quién vive ahí?: 70.000 (6,1%)

Aruser@s fresh: 261.000 (13%)

Al rojo vivo: 333.000 (8,8%)

Cuatro

Alerta cobra: 12.000 (1,1%)

Alerta cobra: 33.000 (2,2%)

Alerta cobra: 87.000 (4,1%)

En boca de todos: 160.000 (5,2%)

La 2

Ruralitas: 14.000 (2,6%)

Jara y sedal: 19.000 (2,3%)

Zoom tendencias: 8.000 (0,9%)

El regalo de los glaciares: 32.000 (2,6%)

El escarabajo verde: 29.000 (1,8%)

Reportero de la historia: 17.000 (0,9%)

España, entre el cielo y la tierra: 36.000 (1,6%)

Documenta2: 50.000 (2%)

80cm: 47.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 71.000 (2,3%)

Mañanas de cine “Veinte pasos para la muerte”: 146.000 (2,3%)

Un país mágico: 210.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.791.000 (19,9%)

Telediario 1: 1.010.000 (11%)

Informativos Telecinco 15h: 857.000 (9,5%)

laSexta Noticias 14h: 770.000 (9%)

Jugones: 668.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 1: 522.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.040.000 (17,8%)

Telediario 2: 1.341.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 21h: 951.000 (8,3%)

laSexta Noticias 20h: 738.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 2: 404.000 (4,3%)

Matinal

Telediario matinal: 146.000 (18,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 118.000 (13,6%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (9,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,4%), La1 (9,8%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (6%), La 2 (2,9%).