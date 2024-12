Yurena abandona muy indignada el plató de Sonsoles por un vídeo de su madre, Margarita Seisdedos: "¡Un respeto a las personas muertas!

Tremendo disgusto el que se ha llevado Yurena durante su visita al plató de 'Y ahora, Sonsoles'. La artista había aceptado conceder una entrevista al magacín vespertino de Antena 3 para repasar su trayectoria vital y profesional y recorrer los momentos más destacados de su vida y repasar algunos de los vividos en los programas de televisión.

La próxima concursante de ‘Bake Off: famosos al horno' en TVE solo puso una única condición al espacio: que no se volviera a emitir por enésima vez el video de su madre en la calle atizando con su bolso a Arlequín, que durante décadas ha sido motivo de chanza alegándose de manera falsa que llevaba un ladrillo en el interior de su bolso.

Este motivo, aparentemente inofensivo, supone un gran dolor para Yurena y por eso pidió que no se incluyera durante su entrevista. Sin embargo, el programa con cumplió su promesa por un error de comunicación interna y el video volvió a verse.

Sin podérselo creer, la cantante se levantó de su silla y abandonó el set de entrevistas nada más ver aquel momento en emisión, negando sin parar con la cabeza, ante la enorme sorpresa de Pepa Romero, presentadora del magacín algunos días de este periodo navideño, que salió detrás de ella al darse cuenta del error.

"¡Un respeto a las personas muertas! No lo esperaba de vosotros. Lo pedí por favor, lo hablé y lo rogué. Pedí por favor que no se emitiera ese video, por respeto a mi madre, que ya no está", decía la artista antes conocida como Tamara, entre lágrimas. "Te pido perdón, no ha sido nuestra intención. Lo borramos del sistema", le trataba de explicar la comunicadora. "Lo que me pide mi corazón y mi cabeza es no volver al plato por ese maldito video. Pero lo voy a hacer por el público", dijo mientras caminaba de vuelta.

Tras sentarse de nuevo y repetir varias veces el sufrimiento que le habían producido esas imágenes y la traición que sentía por parte de la dirección del programa al no cumplir su palabra, la entrevista se desarrolló con normalidad y pudo rebordear sin sobresaltos su dura infancia y adolescencia, en las que sufrió bullying, así como sus comienzos en la música, donde recibió "un linchamiento" por no tener padrinos.