Lalachus anuncia su boda por sorpresa, solo un día antes de las Campanadas: "He decidido casarme"

Lalachus, la humorista y presentadora que este año se ha consolidado como una de las caras más destacadas de 'La revuelta' y quien compartirá las Campanadas de TVE con David Broncano, está atravesando un momento de felicidad plena. Más allá de sus éxitos laborales, la artista ha decidido dar un paso importante en su vida personal: "He decidido casarme". Tal y como ha contado en una entrevista con Diez Minutos, tras un compromiso que se remontaba a 2022, pero que se pospuso por diversas circunstancias, Lalachus revela emocionada que "ya he elegido el vestido" para su gran día.

La decisión de casarse no ha sido tomada a la ligera. Lalachus confiesa en su charla con Valeria Vegas que fue durante uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su padre sufrió un accidente, que su pareja le demostró su implicación total: “Nos fuimos de viaje, y él tenía todo preparado para pedirme matrimonio. Fue en 2022, pero hasta ahora no hemos podido por todos los devenires de la vida. Ahora estamos en un buen momento, y me hace mucha ilusión”.

La boda se perfila como uno de los grandes hitos personales de la humorista, quien siempre ha reconocido ser "muy peliculera" en cuanto a romanticismo, aunque admite que no siempre lo aplica en su día a día. Sin embargo, este enlace será un reflejo de su carácter: espontáneo, emotivo y lleno de humor, tal como ella misma describe su personalidad.

De cara al 2025, Lalachus solo pide seguir como hasta ahora: “Salud para mi gente, y más allá de eso no quiero pedir nada. Lo que tenga que llegar, que llegue, y que estemos todos contentos, riéndonos y felices”. Mientras tanto, la artista se prepara para recibir el nuevo año con una mezcla perfecta de trabajo, amor y mucho humor en estas Campanadas.