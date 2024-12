¿Qué fue de Jorge Jurado, el actor que interpretaba al mítico Currito en 'Los Serrano'? Este es su sorprendente nuevo trabajo

Jorge Jurado, nacido el 22 de septiembre de 1993 en Madrid, se convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión española a mediados de los 2000 al interpretar a Curro Serrano en la icónica serie 'Los Serrano'. Emitida entre 2003 y 2008, esta ficción de Telecinco lo catapultó a la fama desde muy joven, encarnando al travieso y entrañable hijo menor de Diego Serrano (Antonio Resines). Durante años, su rostro formó parte del imaginario colectivo, convirtiéndose en un referente de la televisión familiar de la época.

Tras el final de esta ficción familiar, Jorge intentó continuar su carrera actoral con papeles en series como 'Los protegidos', donde apareció en seis episodios, y 'Vida loca', en la que interpretó a Marcos Hita, un personaje fijo, en 2011. Sin embargo, con el tiempo, el joven decidió alejarse progresivamente de las cámaras y explorar otros horizontes. Se matriculó en la universidad para estudiar ingeniería, una disciplina que marcó un giro significativo en su vida profesional.

Paralelamente, Jorge encontró en el mundo digital una nueva pasión: los videojuegos. Decidió adentrarse en el mundo del 'streaming', convirtiéndose en creador de contenido en plataformas como Twitch. En ellas, comparte su afición por los videojuegos con una comunidad fiel de seguidores. Esta transición hacia el ámbito digital le permitió reinventarse y adaptarse a los nuevos formatos de entretenimiento, alejándose del foco mediático pero manteniendo una conexión con su público.

Hoy en día, Jorge Jurado compagina su faceta de streamer con su formación académica en ingeniería. Aunque su nombre ya no esté vinculado a grandes producciones televisivas, sigue siendo recordado con cariño por su papel en 'Los Serrano', del que se realizó un reencuentro con sus protagonistas hace poco tiempo por el 20 aniversario de la serie. "Siempre me resulta curioso que la gente todavía me reconozca por la calle y me recuerde con tanto cariño. Es algo que valoro mucho", confesaba el propio actor en una de sus escasas entrevistas recientes.