Joaquín Prat destapa la dura realidad tras la DANA: "Quieren que los afectados abandonen sus pueblos"

Joaquín Prat dejó claro este lunes, 30 de diciembre, en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco su malestar con la situación que siguen viviendo los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. En una conexión con Paiporta, Prat lanzó una acusación que resonó con fuerza: “Muchos tienen la sensación de que lo que quieren es que se vayan de sus pueblos, ¡de sus pueblos! Que abandonen sus raíces, a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares... y no puede ser”.

El comentario de Prat llegó en un momento de análisis sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. En su intervención, destacó el escaso avance de las ayudas prometidas, que aún no han llegado a muchas de las familias que lo perdieron todo. “Se han cumplido dos meses de la tragedia del pasado 29 de octubre, y lo que sí podemos acreditar al 100% es que de las 223 víctimas oficiales, solo 47 de las familias han recibido la indemnización. Y lo que sí podemos acreditar al 100% es que de los 16.600.000.000 que prometió el Gobierno, solo se han repartido 945. Poquito más del 5%. Dos meses después”, comentó.

En un vídeo que mostró el programa, se vieron las manifestaciones recientes contra la gestión de las autoridades, lo que dejó en evidencia la creciente frustración de los afectados. Ante las imágenes, Prat no dudó en continuar con su denuncia: "Solo si estás ahí tienes una dimensión real de lo que ha sido para esta gente. Y nosotros, todos los que hemos estado ahí, por ejemplo Íñigo Reyes, que sigue en Paiporta, salimos de ahí, volvemos a nuestras vidas, ellos no. Ellos siguen ahí. Ellos siguen sacando barro, ahora ya menos… Condiciones de insalubridad, esperando las ayudas que no llegan".

El presentador profundizó aún más en el tema, dirigiéndose directamente a su reportero: "Ya sé, Íñigo, que te tengo ahí esperando, pero déjame un segundito. ¿Dónde están las ayudas del Gobierno? ¿Las de la Generalitat? ¿Cómo podemos pedirle a esta gente que siga con su vida cuando no tienen el apoyo necesario?", insistió.