Dabiz Muñoz se viste con el icónico vestido de Cristina Pedroche para mantener la tradición

Dabiz Muñoz ha vuelto a hacer de la Nochevieja algo aún más especial, cumpliendo con su tradición anual de ponerse el vestido que su esposa, Cristina Pedroche, llevó en las Campanadas del año anterior. Un acto que se ha convertido en un ritual en la víspera de las campanadas, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la televisión en los días previos a la festividad.

El prestigioso chef sorprendió a sus seguidores en redes sociales este lunes 30 de diciembre con una imagen en la que aparece con el traje que la presentadora lució en la retransmisión de las Campanadas del último año. En el mensaje que acompañó la foto, Muñoz expresó con tono divertido: "Hoy es mi décimo aniversario poniéndome los trajes fantasía de Cristina Pedroche". Como es habitual, no faltó el toque de humor con el que suele compartir esta tradición, añadiendo: "Pocas cosas me gustan más cada año que vestirme de gala con su traje del año pasado mientras confirmo que me quedan mejor que a ella".

Además de rendir homenaje a la tradición, Muñoz aprovechó para promocionar las Campanadas de Antena 3, de las que su esposa será la protagonista: “No estáis preparados para lo de este año, muy loco, mucha fantasía, muy Pedroche!!! Mañana las uvas en Antena 3”, concluyó.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche han convertido esta tradición en un evento muy esperado cada Nochevieja. Los seguidores de la pareja se han acostumbrado a este divertido gesto de apoyo y complicidad, que en los últimos años se ha vuelto tan icónico como las propias Campanadas.