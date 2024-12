Cristina Pedroche saca pecho por lo conseguido estos años: "He cambiado las reglas de las Campanadas"

Cristina Pedroche pasará de nuevo la Nochevieja delante de todos los españoles en Antena 3, y con motivo de esta celebración, la presentadora ha concedido una entrevista a El Confidencial en la que habla, no solo de su vestido de este año, sino también de las audiencias, la competencia con Broncano o del "cambio de reglas" en este evento tan esperado.

Sobre el atuendo que llevará, Pedroche ha comentado que "es el vestido más grande que he llevado hasta la fecha. No es una cosa muy cómoda de llevar, pero lo voy a defender bien porque tengo mucha ilusión. Llevo años pidiendo tener una terraza y como ahora he conseguido por fin tener más espacio, me he venido arriba y he querido tener de todo por todos los sitios. Es brutal, incómodo, pero merece muchísimo la pena".

De este nuevo traje, Cristina afirma que "Josie dice que España no está preparada, yo quiero pensar que sí, que somos más modernos y tenemos la mente más abierta. Es el típico que si se lo pone Kim Kardashian o Beyoncé en la gala Met todo el mundo diría 'qué espectacular, está increíble, qué moderna'. Veremos lo que me dicen a mí..."

Además, como cada año, Cristina diseña el atuendo junto a su equipo pensando en el mensaje social que puede tener, y del de este año afirma que "el discurso lleva mucho pensado. Me gusta tener el guion y el programa minutado, que todo esté hecho y todo el mundo tranquilo, para luego escribirlo. Tengo clarísimo lo que quiero decir."

Sobre su competición con Broncano y Lalachus en La 1, la presentadora dice que "me dan igual las audiencias. Los años en los que he liderado no han sido más especiales que el resto. Soy tan perfeccionista que la presión que me pongo a mí misma es tan alta, que, ¿cómo voy a competir con los demás? Me intentan comparar con La 1 y en todo caso habría que hacerlo con otras televisiones privadas, aunque tampoco. Le deseo lo mejor al resto de presentadores porque es una noche mágica, la última del año, y los que tenemos esta tarea somos unos afortunados".

En cuanto a su continuación al frente de las Campanadas, Cristina asegura que ya tiene firmadas las del próximo año, y que "te puede gustar más o menos, pero no creo que mi vestido ofenda tanto. Si lo ves, quitándote todos los prejuicios, hay una tía que se pone lo que le da la gana, que se lo pasa bien y que ha cambiado las reglas de las campanadas. Antes ponían a cualquiera a darlas y, desde hace unos años, las cadenas sacan sus mejores bazas y a las personas que más notoriedad han tenido. Me emociona y siento orgullo. Es con lo que me quedo".