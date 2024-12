Kiko Jiménez desvela un sorprendente y desconocido truco para comprar marisco en Nochevieja con hasta el 90% de descuento

Aunque hay mucha gente que logra ser previsora y realizar sus compras navideñas con semanas o incluso meses de antelación, hay bastantes personas que no son capaces de organizarse con tanto tiempo y asumen que tendrán que pagar precios muchos más caros por algunos productos premium la víspera de fechas señaladas como Nochebuena o Nochevieja.

Sin embargo, podría haber una fórmula para sortear los abusos de los comercios e incluso pagar hasta menos que si hubieras comprado a principio del otoño. Kiko Jiménez ha desvelado en 'Fiesta' un truco que él ha utilizado varias veces a muy pocas horas del final de año con bastante éxito.

Y es que el colaborador ha asegurado que en algunos comercios aplican rebajas de más del 90% de su precio, en productos como mariscos, a una hora del cierre del establecimiento, que suele ser en torno a las 19:00 horas. "Yo voy a comer al centro comercial y ya me quedo hasta el cierre. He llegado a comprar marisco por 1 euro", confesó.

Emma García no salía de su asombro tras este revelación. Sin embargo, podría tener bastante lógica, ya que los productos perecederos no se pueden guardar, menos aún teniendo en cuenta que las tiendas están cerradas el 1 de enero, lo que supone más de un día que no se pueden adquirir y ya el día 2 no deberían ser consumibles. Hacer grandes rebajas en el último minuto permitiría a las superficies reducir la cantidad de desperdicios y obtener ingresos con ellos, aunque sean menores.