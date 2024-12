Adelanto de 'La promesa': Catalina admite ante su hermano de quién es el hijo que espera y las dudas de Jana lo cambian todo

TVE mantiene en los últimos días de 2024 y los primeros de 2025 las emisiones de 'La promesa'. A excepción del 1 de enero, que es festivo, la cadena pública ha programado nuevos capítulos de su exitosa serie de tarde, líder de su franja de emisión de lunes a viernes.

En el capítulo de este lunes, Cruz asegura que las invitaciones encontradas por Jana son erróneas y que Petra envió otras corregidas, pero Jana no se lo cree y así se lo cuenta a Manuel y a Rómulo. Catalina admite ante su hermano de quién es el hijo que espera, pero se niega a dar más explicaciones al resto de la familia. Julia se despide antes de marcharse y Martina anuncia que se irá con ella. María Fernández ha hecho una colecta para comprar chacinas para la gente del refugio, pero Samuel sigue esquivo con ella. Pía, siguiendo el consejo de Rómulo, le pide de nuevo a Ricardo que le cuente laverdad sobre su mujer y este lo hace. Marcelo parece más tranquilo al no tener noticias del duque de Carril, pero el aviso de Ricardo de que ha llegado una visita que tiene que atender, le altera. Pero esa visita puede llegar a ser peor para Cruz que para el lacayo.

En el episodio que se emite en la tarde del día de Nochevieja, la llegada de Leocadia, una inesperada invitada, hace que tiemblen los cimientos de La Promesa, especialmente, para Cruz. Quienes siguen temblando, pero de miedo, son Lope, Teresa, Marcelo y Vera, que continúan viviendo en el temor de que el asunto de los duques les salpique. María Fernández tiene miedo ante la posibilidad de perder la amistad con un Samuel que solo hace por evitarla. Martina y Julia han marchado de La Promesa por precaución. Evitar la boda entre Julia y Curro levanta ampollas entre el muchacho y el capitán de la Mata. La madre de todas las broncas está a punto de producirse entre Petra y Ricardo, pero el mayordomo toma la decisión de decirle la verdad a quien de verdad le importa.

En el capítulo del día 2 de enero de 2025, Manuel está decidido a casarse en unos días y nada de lo que le digan sus padres podrá echarlo atrás. Lamarquesa, consciente de eso, se pone manos a la obra con el apoyo de Leocadia. Samuel no pone problemas para oficiar la ceremonia y Jana, tras anunciar oficialmente al servicio su inminente boda, los invita a todos a asistir. Leocadia aprovecha su estancia para indagar, no solo sobre Jana. La carta de la mujer de Ricardo ha conseguido desestabilizar al mayordomo, que tiene dificultades para afrontar la preparación de laboda y lo enfrenta a Petra. La presión del marqués sobre Catalina tiene efecto y esta escribe una carta pidiendo ayuda.

Por último, el viernes 3 de enero veremos un episodio en el que Cruz no hace más que protestar por la boda que se le viene encima. Lo que Jana no se espera es una última imposición de la marquesa que no le gustará nada. De buen gusto tampoco es la huida constante de Samuel siempre que se cruza con María Fernández. Sin embargo, los dos tienen una charla en la que toman una decisión definitiva. Las cocineras están muy ilusionadas con acudir a la boda, a pesar de que el tiempo de preparación que les han dado es insuficiente. Catalina tiene los ánimos por los suelos y empieza a darse cuenta de que su futuro más inmediato puede estar lejos de La Promesa.