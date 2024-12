Terelu Campos enfurece contra José Antonio León por mezclar a su hija con la ex de Carlo Constanzia: "¡No vayas por ahí!"

'De viernes' vivió anoche un enfrentamiento entre dos de sus colaboradores: Terelu Campos y José Antonio León. El enfado de la tertuliana se produjo cuando su compañero la relacionó con Jeimy Báez, la ex novia de Carlo Costanzia.

Jeimy se hizo conocida hace tan solo unos meses cuando contó en Telecinco que había mantenido una relación con el ahora novio de Alejandra Rubio. Jeimy, que ahora va a participar en la nueva edición de 'GH Dúo', llegó a acusar al yerno de Terelu de infiel.

José Antonio León se refirió a Báez como la "archienemiga de las Campos", lo que hizo saltar a Terelu: "¿Qué tiene que ver esa persona con mi hija? Cero patatero limonero", preguntó.

El periodista trató de justificar su comentario diciendo que a Alejandra Rubio "le molesta" que Jeimy "hable de Carlo y su relación". Terelu quiso responderle inmediatamente: "Mi hija no tiene nada que ver con esta persona ni se ha pronunciado jamás sobre ella".

La discusión siguió aumentando el tono y José Antonio León insistió en su argumento: "¿Estoy yo loco o a tu hija le molesta que Jeimy hable de ella y de Carlo Costanzia?". "Te vuelvo a repetir que mi hija no tiene nada que ver con esta persona. ¿Queda claro?", contestó molesta Terelu.

"¿A ti no te va a molestar que Jeimy diga en la casa que estuvo con Carlo cuando él estaba con tu hija? ¿Eso no te va a molestar?", insistió el colaborador. "Venga, sigamos por ahí, José Antonio. Sigamos. ¿Pero qué va a hablar de mí una señora que no me ha visto en su puñetera vida?", dijo Terelu muy cabreada.

"¡Que no te metas a ti en la historia! Lo que estoy diciendo es que el contenido que ella va a generar es en contra de vuestra familia. Si no, ¿a qué va a Gran Hermano?", respondió José Antonio León elevando también el tono. "¿De mi familia? Yo no me llamo Costanzia, me llamo Borrego-Campos", concluyó con furia Terelu antes de que los presentadores les pidieran que guardaran las formas.