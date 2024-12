Sofía Suescun, muy contundente sobre la última decisión que ha tomado su madre: "Eso es acoso"

'De viernes' recibió anoche la visita de Sofía Suescun, que regresaba al programa después de que este verano contara su enfrentamiento con su madre. En la entrevista, la influencer ha contado cómo están siendo estas primeras navidades separada de Maite Galdeano.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha confesado estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida tras cuatro meses sin hablarse con su madre. Además, Suescun añade que alejarse de su madre le ha servido para tener una vida sin presión y sufrimiento.

"Ha sido un año muy duro, yo creo que ha sido el año más difícil de mi vida. Sufro mucho viendo a mi madre ida por redes sociales, envidio a esas familias que ahora por Navidad se reúnen y comparten cosas buenas porque es algo que yo no tengo, pero en este 2025 me he propuesto pensar en mí y darme prioridad", ha explicado.

"Estos días no es que piense en mi madre, si no que pienso en lo que podría y debería haber tenido, en esas familias que se apoyan y se cuentan sus logros, ojalá yo tuviera una madre de esas que se alegran de tus logros y que no te juzgan, pero yo eso nunca lo he tenido", comenta sobre estas fechas señaladas.

Por último, Sofía se ha enterado de que su Maite Galdeano ha puesto en venta el piso de Murcia para irse a vivir a la urbanización donde vive su hija, gracias a José Antonio León, que ha contado la exclusiva en el programa. La influencer ha sido muy clara al respecto: "Yo no sé cómo lo llamáis vosotros a eso, pero comprarte una casa al lado de alguien para poder cruzarte con esa persona mientras saca a los perros tiene un nombre, eso es acoso".