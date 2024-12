El importante contratiempo que sufre a Blanca Romero a pocos días de Las Campanadas

La cuenta atrás para dar la bienvenida al año nuevo empieza a llegar a su fin. Las televisiones ya están preparadas para retransmitir las Campanadas, y sus presentadores también están preparados para lucir sus mejores galas.

Sin embargo, Mediaset ha sufrido un imprevisto con su presentadora Blanca Romero. La actriz retransmitirá junto a Ion Aramendi las Campanadas peninsulares desde los Jameos del Agua, en Lanzarote y se ha visto sorprendida al perder su maleta durante el viaje hasta la isla conejera.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde la presentadora ha compartido su preocupación: "La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó y la de Martín también. Yo dije 'bueno, si no llega la maleta...'. Será que ya lo sabía que no iba a llegar", ha contado la asturiana, que había viajado hasta Canarias con sus dos hijos.

"Ya es oficial. Se ha perdido la maleta con el vestido de las Campanadas. Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes", comentaba después. Por lo tanto, a estas alturas la presentadora no sabe si podrá tener su vestido a tiempo o tendrá que buscar una segunda opción