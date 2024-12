Frank Blanco, obligado a cortar la tensa discusión entre dos colaboradores: "No me hace gracia"

'TardeAR' ha vivido un tenso enfrentamiento entre dos de sus colaboradores en la tarde de ayer. Tanto es así, que Frank Blanco se ha visto obligado a cortar la discusión entre ambos para acabar con la tensión que se vivía en plató.

Todo fue a raíz del último concierto de Isabel Pantoja. El periodista Luis Pliego se quejaba de que había sido "el único al que no han invitado". "Creo que sobraba sitio. Por eso fue jornada de puertas abiertas. Yo sé que todos estáis obligados a hablar bien de Isabel Pantoja y del concierto...", decía. Paloma Barrientos quiso aclarar de inmediato que no está obligada a nada y entonces Pliego preguntaba: "¿Te has pagado la entrada?".

Aquí vino la primera interrupción de Frank Blanco, para poner un poco de orden en plató: "Un momento. ¡Un momento! Si os digo un momento, ¿me lo dais?". Más adelante, Barrientos tuvo oportunidad de aclarar la pregunta que había lanzado su compañero: "Igual que en este concierto, como en otros muchos, y en presentaciones de libros, además de fiestas promocionales, voy porque tengo que trabajar. Ayer a las 01.00h de la mañana estaba mandando mi texto a Vanitatis. Quiero decir, que eso de que te invitan... a ti te convocan como prensa. Otra cosa es a los que invitan y les ponen en una zona y en unos palcos. Estaba sentada donde tenía que sentarme, con mi acreditación. Me pagué el taxi...", ha argumentado.

El periodista Luis Pliego volvía a replicar: "Ahí te estiraste pagándote un taxi..." Paloma Barrientos no tardó en responder: "Tú no has ido ni has mandado a ningún redactor". "¿Tú que sabes? No me digas entonces que fuimos invitados. Fui a trabajar". Sin embargo, su compañero insistía en el tema: "¿Has opinado libremente lo que has escrito...? Porque lo que has dicho en la sala no es lo que has escrito".

La conversación entre ambos periodistas estaba subiendo el tono y la tensión iba en aumento, por lo que Frank Blanco se ha visto obligado a cortar la discusión: "Aparte de que si hablamos todos a la vez, en casa se hacen un lío y no entienden nada, y que hay más gente que quiere hablar... A mí, que convirtáis esto en ataques personales, no me hace gracia. Y no es lo que tenemos que hacer".