Ricardo Reyes confiesa su profesión frustrada a pocos días de dar las Campanadas en Telecinco: "Era mi sueño"

Ricardo Reyes cuenta los días para dar uno de los saltos más importantes de su carrera en televisión. El periodista, presentador de 'El desmarque' en Cuatro, será uno de los anfitriones de Mediaset en su retransmisión de las Campanadas de Nochevieja. Concretamente, hará tándem con Ángeles Blanco en las uvas que se emitirán en horario canario (1:00 horas en la península) para toda España. Hablamos con él de este reto y se aspectos de su vida personal y profesional.

¡Enhorabuena! ¿Cómo te llega esta propuesta?

Por una llamada de teléfono. Me llamó una persona, varias veces. Eso me resultó raro. Yo pensé que era para locutar alguna pieza y cuando le devolví la llamada, al rato, me dijo: “¡Oye!, ¿te gustaría dar las Campanadas?”. Entonces, miré el móvil y le dije: “Jesús, ¿esto es verdad?”. Yo no me lo creía, me citó en la tele y una vez allí, le dije que si me estaba vacilando. Me sacó de mi error, me dijo que le encantarían que fuera yo y ya le dije que sí (Risas).

¿En esa reunión también te explicaron que las Campanadas serían en Canarias?

Me lo explicaron todo, pero a mí me daba igual los añadidos o los complementos. Me daba igual, es más, me encantan. Estoy súper contento porque es una forma de recoger todo lo que llevo sembrando durante un montón de tiempo. Fue como decir: “ha merecido la pena”. Ha sido un viaje maravilloso que me lleva a un sitio que es increíble y me parece que es una parada fantástica para seguir trabajando.

¿Presentar las Campanadas entraba dentro de tu lista de deseos?

No me lo había planteado nunca, aunque yo no soy de plantearme nada. Las cosas van llegando y cuando llegó, me pareció increíble.

¿Y qué querías ser de mayor?

De pequeño quería ser cantante, era un poco mi sueño. Pero la voz fatal (risas). Ese momento en el que el cantante se pone delante del público y canta… A mí se me pone la piel de gallina. Siento mucho con la música y como me di cuenta de que en eso no iba a llegar a nada (risas)… También me encantaba el deporte, me encantaba hablar y comunicar y entendí que mi vida iba a ir por ese camino.

¿Te has planteado que Mediaset a lo mejor te está preparando para un salto?

No sé, pero lo que tenga que ser, bienvenido sea. A mí me encanta el deporte, me encanta el entretenimiento y me encanta pasármelo bien. Al final, como venimos de información, parece que es como un perfil más serio, pero yo ya estoy acostumbrado. Colaboro con Risto muchas tardes y me lo paso bomba. Igual con Joaquín. Este año creo que he estado en todos los programas de la casa, bueno, menos en los realitys (risas). Ahora ha llegado esto y ha sido como un colofón a un año que ha sido maravilloso. Ahora entramos en el 2025 y cumplo 40, es una buena manera de despedirme de mis 30 años en Lanzarote. Espero que el círculo se abra más y no se cierre.

¿Cómo se lo tomó tu entorno?

Yo soy de Alicante, pero me vine a estudiar a Madrid y aquí me quedé. Nunca he pasado una Nochevieja lejos de mi familia y cuando los llamé para contárselo, me dijeron que se querían venir (risas). Yo les dije que no (risas). Me hubiera encantado que estuvieran aquí, pero también venimos a trabajar y me hubiera sentido mal. Yo creo que ellos están más flipados que yo. Me preguntaban que si en serio me habían llamado y están muy felices. Somos una familia muy de contarnos todo, de pasar una Nochevieja juntos…

¿Y tus compañeros de ‘El desmarque’?

Al principio, cuando me lo contaron, no les podía decir nada. Como soy un poco bocazas, me costó mucho no decírselos. Se lo dije a dos personas porque se lo tenía que consultar, pero también están super contentos.

¿Hay algo que te ponga nervioso de esa noche?

Yo no era consciente de lo de las Campanas hasta que me he visto aquí. No sé decirte ahora mismo. Igual cuando llegue ese día me pongo nervioso (risas)... Soy una persona bastante tranquila en un montón de aspectos, pero igual ese día, supongo, que me pondré nervioso y si no tengo ese nervio estaré muerto.

¿Qué relación mantienes con Ángeles Blanco?

Tenemos una relación maravillosa de 30 segundos (risas), que es lo que yo tardo en llegar a maquillarme y ella se levanta corriendo. Pero a partir del día que nos dijeron que íbamos a hacer las Campanadas juntos, como que esos 30 segundos son mucho más especiales que antes (risas). Ahora nos abrazamos y nos decimos que nos queda menos. Espero que luego eso no se pierda.

¿Y cuando te dijeron que era con ella qué pensaste?

Yo dije que guay. Me daba igual los añadidos, además he tenido la suerte de que con Ángeles, Ion y Blanca ha habido química. El otro día ganamos la promoción y nos lo pasamos súper bien y estuvimos un montón de rato, eh. Son muy espontáneos, naturales y normales. Tres palabras que me encantan y ellos tres reúnen.

¿Cómo te estás preparando?

No lo sé. Es que no he pensado en nada. El otro día fui a ver la ropa y tardé nada en elegirla.

¿Va a hacer algo distinto a lo esperado?

No te lo puedo revelar (risas). Será algo como yo, porque tampoco voy a hacer una cosa que no soy.

¿Y que le vas a pedir a este 2025?

Ostras, no sé. No me gusta pedirle nada a nada. Es que yo creo que al final las cosas vienen solas. Si te pones a pedir y luego no llega, ¿qué? A mí me encantaría que fuéramos todos mucho más empáticos y humanos en el sentido del trato, pero más allá de eso, yo, a nivel laboral, ¿qué puedo pedirle si es que voy a cerrar el año haciendo las Campanadas? Vengo de un año que ha sido súper guay y pedir más cosas me da vergüenza. Me da vergüenza pedirle cosas al 2025. Que tenga salud, que mis padres y mi familia lo vean y seguir disfrutando de esto, que es una profesión apasionante.

¿Qué te ha dicho Risto Mejide?

No lo he visto. Como la situación deportiva está de lo más tranquila no hemos coincidido, pero él siempre dice que soy el yerno perfecto (risas), después de las campanadas… Tengo muy buena relación con él.

¿Qué te parece que Broncano de las campanadas Televisión Española, qué te parecería?

Pues bien, no sé, supongo que estará igual de feliz que yo. Como Campanadas hay en todos los canales y cada canal elige a las personas que creen. Yo me alegro un montón por él. Me imagino que también debe ser un momento tan impactante y feliz como el mío.