'La llamada de lo salvaje' lidera en Telecinco ante la llegada de 'MasterChef Junior'

El jueves 26 de diciembre ha sido liderado en el prime time por Telecinco, que con la emisión de la película 'La llamada de lo salvaje' ha conseguido firmar un 10,6%. Como segunda opción queda 'Horizonte' en Cuatro, que es una buena alternativa al cine de la mayoría de cadenas con un 9,5% de share.

El estreno de la undécima edición de 'MasterChef Junior' queda relegado a la tercera posición, obteniendo un 9,2% de cuota, mientras que en Antena 3 la película 'La familia Bloom' firma un bajo 7,5%. Finalmente, en laSexta, la película 'Dune' firma un buen dato al conseguir un 6,0% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: fun, fun, fun…: 1.139.000 (9,4%)

MasterChef Junior: 682.000 (9,2%)

Antena 3

El hormiguero, 19 años juntos: 1.251.000 (10,3%)

El peliculón “La familia Bloom”: 644.000 (7,5%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “La llamada de lo salvaje”: 1.201.000 (10,6%)

laSexta

El intermedio: The Very Best: 736.000 (6,0%)

El taquillazo “Dune (2020)”: 444.000 (6,0%)

Cuatro

First Dates: 712.000 (6,0%)

First Dates: 1.197.000 (9,9%)

Horizonte: 653.000 (9,5%)

La 2

Cifras y letras: 646.000 (5,3%)

Órbita Laika: 480.000 (4,0%)

Late Xou con Marc Giró: 463.000 (4,6%)

LATE NIGHT

La 1

Telepasión: La gran mentira: 175.000 (6,6%)

Antena 3

Cine “Mi mejor amiga… por siempre jamás”: 189.000 (5,3%)

Telecinco

Cine “Dos policías rebeldes 2”: 327.000 (7,2%)

laSexta

Cine “Tornado magnético”: 96.000 (3,7%)

Cuatro

Sportium Game Show: 109.000 (4,6%)

La 2

Late Xou con Marc Giró: 190.000 (3,2%)

Cine “Noche de paz”: 46.000 (1,5%)

TARDE

La 1

La moderna: 763.000 (8,7%)

La promesa: 1.007.000 (12,1%)

Valle salvaje: 569.000 (6,9%)

El cazador: 666.000 (7,3%)

Aquí la Tierra: 1.113.000 (10,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.211.000 (13,2%)

Y ahora, Sonsoles: 895.000 (10,6%)

Pasapalabra: 1.771.000 (17,1%)

Telecinco

El diario de Jorge: 699.000 (7,8%)

TardeAR: 773.000 (9,3%)

Reacción en cadena: 885.000 (8,6%)

laSexta

Zapeando: 543.000 (6,0%)

Más vale tarde: 609.000 (7,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 539.000 (6,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 325.000 (3,8%)

La 2

Saber y ganar: 469.000 (5,0%)

Grandes documentales: 411.000 (4,8%)

Documenta2: 307.000 (3,8%)

Highclere entre bastidores en Navidad: 257.000 (3,0%)

Rutas increíbles: 187.000 (2,0%)

Diario de un nómada: 166.000 (1,7%)

Diario de un nómada: 230.000 (2,1%)

Diario de un nómada: 412.000 (3,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 269.000 (12,6%)

Mañaneros: 318.000 (8,7%)

Extra mañaneros: 508.000 (6,4%)

Antena 3

Espejo público: 319.000 (10,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 911.000 (17,5%)

La ruleta de la suerte: 1.521.000 (20,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 219.000 (10,5%)

Vamos a ver: 392.000 (11,6%)

Vamos a ver más: 633.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 155.000 (16,0%)

Aruser@s: 419.000 (17,2%)

Al rojo vivo: 633.000 (9,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (1,2%)

Alerta cobra: 18.000 (1,6%)

Alerta cobra: 34.000 (1,8%)

Alerta cobra: 66.000 (2,7%)

En boca de todos: 162.000 (4,4%)

La 2

Ruralitas: 13.000 (2,5%)

Zoom tendencias: 11.000 (1,6%)

Zoom tendencias: 11.000 (1,3%)

Escandinavia salvaje: 20.000 (1,6%)

Pueblo de Dios: 29.000 (1,6%)

Reportero de la historia: 29.000 (1,3%)

España, entre el cielo y la tierra: 43.000 (1,6%)

Documenta2: 41.000 (1,4%)

80 cm: 31.000 (1,0%)

80 cm: 58.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 107.000 (2,9%)

Diario de un nómada: 161.000 (3,9%)

Mañanas de cine “Su único deseo”: 191.000 (2,8%)

Un país para comérselo: 231.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.136.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.112.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 15h: 904.000 (9,7%)

laSexta Noticias 14h: 757.000 (8,6%)

Jugones: 758.000 (8,0%)

Noticias Cuatro 1: 435.000 (5,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.255.000 (19,1%)

Telediario 2: 1.354.000 (11,5%)

laSexta Noticias 20h: 806.000 (8,1%)

Informativos Telecinco 21h: 918.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 2: 449.000 (4,5%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 98.000 (12,0%)

El Matinal (Telecinco): 62.000 (6,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,4%), La1 (9,4%), Telecinco (8,8%), laSexta (7,0%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (10,2%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,9%), La 2 (2,9%).