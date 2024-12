Buenafuente destroza a Iker Jiménez y a Pablo Motos en su monólogo en TV3: "No tengo invitados para que no me los robe"

El monólogo navideño que cada año hace Andreu Buenafuente para 3Cat, la plataforma audiovisual de TV3, ha estado cargado de referencias a la actualidad en clave de humor, así como de contundentes dardazos a polémicas televisivas que han sucedido este año, como la cobertura de la DANA por parte de Iker Jiménez y la confrontación entre 'La revuelta’ y 'El hormiguero', incluidas las acusaciones de veto a Pablo Motos a los invitados que no acudan primero a su programa.

Con la excusa del humor, el presentador criticó la situación existente actualmente en las redes sociales, donde la agresividad, la toxicidad y los bulos campan a sus anchas, amparados por las propias plataformas, que no solo no las penalizan sino que las premia. En ese sentido, se dirigió de manera clara y directa al presentador de 'Cuarto milenio' y 'Horizonte': "Ahora el periodismo es un oficio que mucha gente puede hacer sin tener confirmación ni información. Eso en otros ámbitos no pasa. Debemos poner un poco de sentido común como consumidores".

Por si no quedaba claro, le lanzó una pregunta a los espectadores: "¿Tú te informas bien, o miras a Iker Jiménez?". Buenafuente dijo que lo que había ocurrido este año con el presentador de Mediaset no le sorprendía demasiado: "Si es que ya se veía venir tras 30 años con los OVNIS, las manchas de humedad y los fantasmas".

Por otro lado, quiso lanzar su particular estocada a Pablo Motos, tras el enorme revuelo generado este trimestre con la denuncia de David Broncano en 'La revuelta', donde aseguró que Pablo Motos intentaba impedir que los personajes conocidos acudieran a otros programas antes que al suyo. La gota que colmó el vaso fue cuando el campeón de Moto GP se encontraba a punto de salir en el teatro en el que se graba el show de TVE y se le impidió hacerlo.

"Me gusta hacer este monólogo, que es un formato que no tiene invitados. Así me ahorro que me los robe Pablo Motos, o que se enfade", dijo entre risas. "Es el tercer año que hacemos este monólogo. A ver si llegamos al cuarto, o nos pasa como el gobierno de Pere Aragonés, expresident de la Generalitat de Catalunya. Nunca se sabe".