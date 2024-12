Ángel Gaitán se defiende de su supuesto aprovechamiento de la DANA en 'Horizonte': "He perdido medio millón de euros"

Ángel Gaitán, conocido como el mecánico más influyente de las redes sociales, fue el gran protagonista de la última entrega de 'Horizonte'. En su regreso al programa de Iker Jiménez, el colaborador quiso aclarar las controversias generadas tras su implicación en la gestión de un millón de euros recaudados para los afectados por la DANA en Valencia: “Todo ese dinero ha sido destinado íntegramente ante notario hacia donde dije que iría”, aseguró Gaitán, visiblemente afectado por las acusaciones de haberse lucrado.

Durante su intervención, el mecánico detalló el destino de los fondos, incluyendo la entrega de 70 vehículos -de los cuales, 16 eran de su propiedad- y otros materiales esenciales para los damnificados. “He perdido más de medio millón de euros de las cuentas de mis empresas y he dejado de facturar aproximadamente 800.000 euros en mi tienda online durante estos 50 días”, explicó, subrayando su compromiso total con la causa. Además, enfatizó que ningún contenido relacionado con la DANA en su canal de YouTube había sido monetizado, para garantizar la transparencia de su labor.

El presentador Iker Jiménez destacó la dedicación absoluta de Gaitán, describiéndolo como alguien que se “inmoló” en favor de los afectados. “Me duele mucho que digan que me he lucrado. Esa gente no me conoce”, confesó Gaitán, refiriéndose a las críticas que ha recibido en redes sociales. Pese a las dificultades, afirmó sentirse enriquecido como ser humano por la experiencia y señaló que repetiría la misma acción si fuera necesario.

La entrevista también sirvió para exponer las enormes pérdidas económicas y personales que el mecánico afrontó durante su campaña solidaria, incluyendo la suspensión temporal de sus negocios. Sin embargo, Gaitán dejó claro que su compromiso fue lo que lo llevó a priorizar la ayuda sobre cualquier interés económico, deteniendo las donaciones al tercer día tras alcanzar el millón de euros recaudados: "He abandonado mis empresas porque tenía soporte financiero para poder hacerlo. Yo soy de las personas que cuando se compromete, va hasta el final con ello. Paré las donaciones al tercer día, porque llevaba un millón de euros facturado. Todo eso está hecho ante notario y entregado ya".