Alessandro Lequio se justifica tras el zarpazo de Bárbara Rey al recordarle que reconoció haber dado bofetadas a mujeres: "Era ingenuo"

La visita de Bárbara Rey a Telecinco el pasado lunes para dar su esperada entrevista en plató se convirtió por momentos en una auténtica batalla campa. La vedette respondió de manera directa a diferentes cuestiones de su historia con el rey emérito y de la cruenta batalla que libra con su hijo, Ángel Cristo, desde hace un año. Sin embargo, echó balones fuera en asuntos clave y tiró de su gran capacidad para el espectáculo con el objetivo de distraer la atención y escaparse de los temas más controvertidos y de paso generar polémica para que su intervención se comentara a posteriori en los medios y las redes sociales.

En su estrategia, disparó contra casi todos los colaboradores presentes en el estudio, especialmente contra Alessandro Lequio, al que le sacó sus bochornosas declaraciones de hace más de 25 años en 'Tómbola', en las que reconocía haber tirado "algún bofetón light" a las mujeres. El colaborador sorteó la situación como pudo y le recordó que la única que tenía una condena judicial era ella. Santi Acosta recondujo la situación como pudo y nadie volvió a tocar el tema hasta ahora.

El italiano aprovechó que este jueves tenía que acudir a su puesto como colaborador de 'Vamos a ver' para volver a tratar el asunto y tratar de excusarse con más detenimiento: "Cuando empezaba, era un ingenuo en los medios y dije una frase muy desafortunada. Las personas que me quieren atacar se agarran a eso y a unas frases escritas hace 40 años, que se pueden interpretar de muchas maneras, y a las falsedades de una ex de la que me separé hace 35 años. Pero esto no tiene nada que ver conmigo".

Lequio quiso destacar la intención de Bárbara Rey de escabullirse de algunas preguntas que no quería responder, atacando de manera frontal y brusca con un tema que nada tenía que ver con el objeto de su entrevista: "Su estrategia está muy manida. En vez de responder a las preguntas y hacer frente a las cuestiones a debate, se dedicó a atacar a los que estábamos allí. En cierto sentido era muy previsible porque cuantos más datos de su historia conocemos, más pies de barro tiene", aseguró.

"Lo volveré a repetir una vez más. Yo jamás, nunca, nunca, nunca he sido denunciado, ni enjuiciado ni condenado por ningún delito. Recordemos que esta señora ha sido condenada por un delito de alzamiento de bienes a dos años de cárcel. Un delito al que arrastró a sus dos hijos, que fueron condenados a un año de cárcel cada uno de ellos", finalizó.