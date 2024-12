Xuso Jones se encuentra con Terelu Campos en Navidad y la mete a participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’

Terelu Campos se convirtió en la protagonista inesperada de las navidades en el programa 'Lo sabe, no lo sabe' de Cuatro, donde se unió al concurso callejero de Xuso Jones, sorprendiendo a todos con su destreza para responder preguntas.

En pleno día de Nochebuena y mientras compraba los últimos regalos navideños en el centro de Madrid, la hija de María Teresa Campos aceptó el reto del programa, que reparte dinero entre los ciudadanos. Sin pensarlo demasiado, Terelu se animó a participar y a contestar una serie de preguntas, algunas de las cuales, como suele ser habitual en este formato, ponían a prueba su rapidez y conocimientos.

La primera parte del juego le permitió ganar un botín inicial de 1.000 euros, pero, siendo una invitada especial por las fiestas, Xuso Jones le ofreció la oportunidad de arriesgar todo el dinero acumulado con una última pregunta. Todas las cuestiones tenían una temática navideña, lo que hizo que la dinámica fuera aún más divertida y festiva.

Preguntas como "Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín'. Entre qué dice la letra de este famoso villancico que está metidito el niño Jesús?" o "¿Qué grupo de pop británico popularizó la canción navideña ‘Last Christmas'?" fueron algunas de las que Terelu respondió correctamente, sumando más dinero a su cuenta.

Además, logró acertar otras preguntas de temática navideña, como "Además de la pandereta y la zambomba, para acompañar los villancicos, es típico usar una botella, ¿de qué bebida?" y "¿En qué año lanzó Mariah Carey su hit navideño 'All I Want for Christmas Is You'?".

El momento culminante llegó cuando la última pregunta le permitió multiplicar su premio. La pregunta fue sobre un famoso cantante que en 2024 publicó un disco navideño titulado "Todo es posible en Navidad" y que además triunfaba con su versión de "El burrito sabanero". Con la respuesta correcta, mencionando a David Bisbal, Terelu aumentó su recompensa final a un total de 5.000 euros.

La hija de María Teresa Campos decidió donar la totalidad de su premio a su nieto recién nacido. Esa noche, compartió la cena con su hija Alejandra, su cuñado Carlo y su hermana Carmen Borrego