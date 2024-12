El gran miedo de Ángeles Blanco para las Campanadas de Telecinco y el ritual canario con el que entrará en 2025

Ángeles Blanco ya está preparada para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025 en directo con los espectadores de Telecinco. La periodista de informativos es este año la encargada, junto a Ricardo Reyes, de liderar la retransmisión para los espectadores en horario canario, que se podrá seguir en todo el país. Hablamos con ella de este momento televisivo tan especial, de esa noche, del ritual que le gustaría hacer y de su futuro en la cadena de Mediaset tras 32 años de trayectoria.

¿Cómo fue esa llamada en la que te propusieron dar las Campanadas?

Estoy como loca de contenta. Pues mira, en este año he estado viniendo mucho a Lanzarote, porque hemos estado haciendo varios espacios de 'Planes Cuatro' y es verdad que se creó ahí un vínculo especial que ha debido traspasar, porque de repente surgieron las Campanadas. También supongo que mi nombre se puso sobre la mesa porque se sabe que vengo siempre en Navidades a Canarias.

¿Tuviste alguna duda en aceptar esta propuesta?

Hace poco me lo preguntaron y dije que no’. Luego pensé que a lo mejor debería haber medido y haber pensado, ‘Dios mío, qué miedo’. Pero no, el miedo empieza ahora. Ya me pesó un poco en la rueda de prensa, cuando me vi sentada en Lanzarote con las autoridades de la isla, con los directivos de la casa y mis compañeros. Ahí empecé a tomar conciencia y dije: "Madre mía, es de verdad" (Risas).

¿A qué tienes miedo, Ángeles?

A equivocarme. A lo mejor resulta que me muero de pánico (Risas). Yo pertenezco a una generación de unas Campanadas que pasaron hace muchísimos años, que la presentadora nos invitó a tomar las Campanadas en los cuartos. Y entonces, todos los que estábamos en casa tomándonos las uvas ese año, nos equivocamos. Y eso me marcó tanto que todos los años, aunque esté en mi casa con mi familia, tomando las uvas, siempre me pongo nerviosa. Y siempre pregunto a todo el mundo, ¿estos son los cuartos? Y entonces me tienen que decir, ‘no, no, no, todavía no’ (Risas). Para que no me pase a mí, voy a estudiar mucho, voy a ensayar en mi casa delante del espejo y además tengo a Ricardo Reyes, con lo cual, todo va a ir bien.

Pese a estos miedos, transmites ilusión...

Es un momento muy bonito. Para la Navidad soy muy infantil. La vivo con una ilusión y una potencia emocional muy grande. Y la Nochevieja también. Para mí, esto del cambio de año tiene mucho simbolismo y me gusta bautizarme en el mar. Me parece un momento tan único que ser yo la que tiene la oportunidad de acompañar a la gente en ese salto de año es increíble para mí. Y luego hay una cosa muy bonita que lo hablaba con la compañera de Informativos Telecinco aquí en Canarias. Dar las Campanadas canarias y poder acompañar especialmente a todos los canarios que hay en la península es una maravilla.

¿Y te vas a traer a la familia?

Por supuesto, es que nosotros llevamos más de una década, concretamente 12 años, pasando la Navidad en Canarias. Con lo cual la novedad para nosotros la novedad para nosotros sería que se quedaran en Madrid. Vamos a seguir con nuestra particular tradición.

Podrías hacer el bautismo en directo…

No des ideas. ¡No des ideas! Pero es verdad, saldría en todos los medios seguro (Risas).

¿Habías trabajado antes con Ricardo Reyes?

No mano a mano, pero la relación nos une es muy buena. Es un trozo de pan. Aparte de un gran profesional, es un tío tan estupendo que, desde que nos dijeron de las campanadas a los dos y nadie lo sabía, nos cruzábamos por los pasillos y nos sonreíamos con complicidad. Nos debíamos mensajes en clave que nadie entendía... nos miraban raro (Risas).

¿Tienes algún ritual en los minutos previos que quieras mantener este año?

Quitar las pepitas, pero quién sabe, a lo mejor haciendo las Campanadas descubro que tengo alguna manía más. Para mí también es precioso salir de lo que es mi imagen informativa habitual. Yo soy mucho más payasa y espontánea de lo que parezco. Tener la oportunidad en ese momento de ser más yo, me parece fantástico y salir de mi zona de confort.

¿Y cómo valoras las Campanadas de Pedroche?

Ella ha conseguido crearse un estilo y una forma de transmitir las Campanadas. Esto en televisión y tiene mucho mérito. Me parece muy bien que la Pedroche haya estado haciendo sus vestidos, pero este año creo que no va a haber tanto interés… porque en Mediaset vamos a transmitir felicidad.

¿Este podria ser el primer paso para un salto al entretenimiento y que veamos esa vena más payasa. ¿Te gustaría saltar al entretenimiento?

¿Sabes lo que pasa? Cuando empecé en esto yo quería ser corresponsal de guerra. También quería trabajar en la radio’, pero se puso la tele en mi camino. Al final, como una ya ha cumplido unos cuantos años, te das cuenta de que el destino te va a colocando las baldosas que tú transitas. Ahora estoy muy a gusto en informativos. Hemos abierto una etapa nueva, con un cambio radical no solo en el decorado, sino el concepto y en la manera de contar las noticias. Y lo estoy disfrutando, yo creo que se me nota. Llevo 31 años ya en Informativos Telecinco y hemos vuelto a tener nuevos retos, como la cobertura de la tragedia de la DANA o el especial de las elecciones americanas, que duró toda la madrugada. Este halo ha sido muy bueno.

¿Cómo llevas la competencia con Vicente Vallés?

Pues con muy buen rollo. Al final es nuestro medio, llevamos toda la vida tanto él como yo trabajando en esto. Hemos presentado juntos, luego ya en cadenas diferentes, pero con normalidad. A lo mejor alguna vez nos llamamos al cabo del día y hacemos la broma de, ‘¿y tú con que abres?’ y nos reímos mucho, que al final es la manera lógica también de hacer las cosas.