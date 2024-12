Gema López "dispara" contra Carmen Borrego y no le da tregua ni en Navidad: “Da la cara porque tiene que amortizarla”

Las celebraciones navideñas del clan Campos acapararon la atención en el programa de 'Más Espejo Público' de este 26 de diciembre, donde Gema López volvió a mostrarse crítica enirónica con Carmen Borrego. "La única que da la cara es ella, porque se la ha operado y tiene que amortizarla".

El espacio regresó a la programación el pasado 26 de diciembre, con Lorena García liderando la conducción en sustitución de Susanna Griso, que continúa de vacaciones.

Entre los temas principales del programa sobresalieron la reciente maternidad de Alejandra Rubio y las decisiones que ha tomado la familia Campos para manejar su exposición pública durante las fiestas.

Carmen Borrego, por su parte, ofreció unas palabras sobre cómo transcurrió la Navidad en su entorno: "Vamos a intentar estar tranquilos. Son fechas difíciles para muchas familias, no solo para mí. Sigo pensando que todo se arreglará. Él lleva muchos años sin estar en Nochebuena, pero está mi hija, mi hermana, el bebé... Es un momento de alegría".

No obstante, Gema López fue crítica respecto a las acciones del clan, destacando ciertas incongruencias entre lo que dicen y hacen. "Ni rastro de los demás. No hemos visto a Terelu, ni a Alejandra ni a Carlo", comentó la colaboradora, para después añadir: "El problema aquí es que no hay naturalidad porque lo hacen escondiéndose porque creen que hay una presión que quieren evitar".

Pilar Vidal intentó suavizar la conversación ofreciendo un enfoque más conciliador: "Han estado todas juntas y la ilusión es el bebé de Alejandra. El único problema es que no han pisado la calle". A esto, Lorena García respondió destacando la importancia de mantener la normalidad frente a los medios: "Hay que hacer vida normal, la gente sale a la calle".

La posible aparición de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una exclusiva con su hijo también generó debate. Vidal aseguró: "No van a comercializar con el niño, solo saldrán los padres en la exclusiva". Pero López no compartió esa percepción y calificó la estrategia como poco acertada: "Es muy cutre la estrategia. En el momento que le demos naturalidad, vamos a ser nosotros los que le demos también naturalidad".

Sergio Pérez, mientras tanto, destacó el esfuerzo de los medios en la cobertura: "Estuvimos allí hasta las 10 de la noche". Finalmente, Lorena García reflexionó sobre las contradicciones del clan: "Están poniendo el foco en el niño, vendiéndonos que no quieren hablar del niño".