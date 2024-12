Carmen Alcayde sufre un ataque de pánico que preocupa a Emma García en 'Fiesta'

Carmen Alcayde protagonizó uno de los momentos más inesperados de la primera semifinal de "Fiestavisión", el concurso musical de 'Fiesta'. Aunque tenía todo preparado para una actuación espectacular, la colaboradora sufrió un ataque de pánico minutos antes de salir al escenario, poniendo en duda su participación en el programa.

Emma García, presentadora del espacio, y Omar Suárez no tardaron en acudir tras bastidores, donde encontraron a Alcayde visiblemente afectada. “Lo siento por dejarte colgada, pero estoy atacadísima. En todos los ensayos, entraba bien y ahora no entro. Igual me faltan horas de ensayo”, confesó la tertuliana, visiblemente nerviosa.

Para ayudarla a superar el momento, Emma le propuso una técnica bastante inesperada: interpretar una canción de El Fary para calmar los nervios. Y parece que sí: la estrategia funcionó. Tras interpretar un mítico tema del cantante ya fallecido, la colaboradora se ha recuperado de su ataque de pánico.

Tras esto, la colaboradora ha recobrado la confianza y se ha lanzado al escenario. Con una puesta en escena impactante y su versión de "Si antes te hubiera conocido" de Karol G, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' deslumbró al público y al jurado, demostrando que podía superar cualquier obstáculo.