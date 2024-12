La 1 arrasa en Nochebuena con 'Telepasión' y los especiales de Estopa y Rosario Flores

Esta Nochebuena, TVE ha sido la reina. El especial de 'Telepasión' de este 2024 arrasa al firmar un 22,8%, mientras que los especiales musicales funcionan muy bien en la pública: el de Estopa se queda con un 25,1%, mientras que el de Rosario Flores se hace con el 24,4% de la audiencia.

Por lo que respecta a otras cadenas, Antena 3 se hace con el segundo puesto, emitiendo 'Lo mejor de cada casa' (11,5%) y 'Nochebuena con Tu cara me suena' (11,3%), mientras que el bronce es para Telecinco con el especial 'Nochebuena contigo' (8,7%). Las cadenas secundarias quedan relegadas en audiencias con datos más mediocres, en el que Cuatro emite 'First Dates: Nochebuena' (3,3%) y 'Love actually' (4,1%), a la vez que laSexta emite una reposición de 'El intermedio' (2,9%) y la película 'Mula' (3,9%).

Por lo que respecta al mensaje de Felipe VI, consigue un 62,4% si sumamos los share de los 28 canales que lo emitieron en simulcast, aunque si desglosamos las audiencias en los canales generalistas, La 1 se queda con el 22,0%, Antena 3 con el 14,7%, Telecinco firma un 9,4%, laSexta se hace con el 4,7%, Cuatro con el 2,8% y La 2 con el 1,4% de share.

PRIME TIME

La 1

Mensaje S.M. El Rey: 2.079.000 (22,0%)

Telepasión: La gran mentira: 2.118.000 (22,8%)

25 años dando Estopa: 2.250.000 (25,1%)

Rosario de ley: 1.886.000 (24,4%)

Antena 3

Mensaje S.M. El Rey: 1.390.000 (14,7%)

Lo mejor de cada casa: 1.047.000 (11,5%)

Nochebuena con Tu cara me suena: 762.000 (11,3%)

Telecinco

Mensaje S.M. El Rey: 888.000 (9,4%)

Nochebuena contigo: 642.000 (8,7%)

laSexta

Mensaje S.M. El Rey: 441.000 (4,7%)

El intermedio: The Very Best: 270.000 (2,9%)

El taquillazo “Mula”: 319.000 (3,9%)

Cuatro

Mensaje S.M. El Rey: 264.000 (2,8%)

First Dates Nochebuena: 304.000 (3,3%)

El blockbuster “Love Actually”: 318.000 (4,1%)

La 2

Mensaje S.M. El Rey: 130.000 (1,4%)

Cómo nos reímos: 528.000 (5,7%)

Late Xou con Marc Giró: 404.000 (4,9%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 989.000 (20,5%)

Antena 3

Lo mejor de cada casa: 238.000 (6,0%)

laSexta

Cine “Más allá del deber (2001)”: 159.000 (3,4%)

Cuatro

Cine Cuatro “The Holiday (Vacaciones)”: 257.000 (6,0%)

La 2

Cómo nos reímos: 232.000 (3,6%)

Cómo nos reímos: 169.000 (4,0%)

TARDE

La 1

La moderna: 786.000 (8,7%)

La promesa: 1.111.000 (13,0%)

Valle salvaje: 600.000 (7,4%)

El cazador: 627.000 (7,8%)

2024 en la familia real: 1.329.000 (15,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.120.000 (12,0%)

Y ahora, Sonsoles: 723.000 (8,5%)

Pasapalabra: 942.000 (11,8%)

Telecinco

TardeAR: 779.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 502.000 (5,4%)

Más vale tarde Take Away: 516.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 443.000 (4,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 334.000 (4,1%)

La 2

Saber y ganar: 506.000 (5,3%)

Grandes documentales: 445.000 (5,0%)

Documenta2: 303.000 (3,7%)

El viajero: 229.000 (2,8%)

Los conciertos de La 2: 137.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 290.000 (13,1%)

Mañaneros: 298.000 (8,9%)

Extra mañaneros: 519.000 (7,0%)

Antena 3

Espejo público: 383.000 (13,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 806.000 (18,8%)

La ruleta de la suerte: 1.384.000 (20,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 189.000 (8,8%)

Vamos a ver: 371.000 (11,7%)

Vamos a ver más: 546.000 (8,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 153.000 (13,1%)

Aruser@s: 386.000 (15,6%)

Equipo de investigación: 229.000 (7,7%)

Equipo de investigación: 212.000 (6,7%)

Equipo de investigación: 239.000 (5,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,4%)

Alerta cobra: 19.000 (1,6%)

Alerta cobra: 46.000 (2,5%)

Alerta cobra: 64.000 (2,6%)

En boca de todos: 136.000 (4,1%)

La 2

Ruralitas: 10.000 (1,5%)

De seda y hierro: 13.000 (1,3%)

Escandinavia salvaje: 45.000 (3,1%)

Agrosfera: 53.000 (2,7%)

Reportero de la historia: 69.000 (3,0%)

España, entre el cielo y la tierra: 100.000 (3,5%)

Culto evangélico: 63.000 (2,1%)

¡Qué animal!: 55.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 64.000 (2,0%)

Diario de un nómada: 96.000 (2,8%)

Mañanas de cine “Las siete magníficas”: 191.000 (3,3%)

Un país para comérselo: 224.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.016.000 (22,0%)

Telediario 1: 1.135.000 (12,2%)

Informativos Telecinco 15h: 814.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 517.000 (7,8%)

Jugones: 558.000 (6,0%)

Noticias Cuatro 1: 268.000 (4,0%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.092.000 (13,1%)

Telediario 2: 902.000 (11,0%)

laSexta Noticias 20h: 649.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 2: 386.000 (4,8%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 98.000 (9,8%)

El Matinal (Telecinco): 90.000 (7,7%)

RANKING

Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (12,1%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,1%), La 2 (3,8%).