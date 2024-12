Marta Hazas deja la puerta abierta a una serie la trilogía 'Culpa mía' tras la tercera película: "Hay para rato"

Prime Video encontró su gallina de los huevos de oro con la producción de 'Culpa mía', la primera película de la trilogía que adaptaba la saga de libros de Mercedes Ron. Con un gran romance protagonizado por Gabriel Guevara y Nicole Wallace, el próximo 27 de diciembre llega a la plataforma 'Culpa tuya', la segunda parte de la historia. Y con motivo de este estreno charlamos con Marta Hazas y Goya Toledo, actrices protagonistas de la historia, para que nos cuenten cómo han vivido este fenómeno y algunos secretos de la historia.

YOTELE: Venimos de un gran éxito, como fue ‘Culpa mía’, donde terminamos con un gran plot twist, con los padres en contra de la relación. ¿Cómo va a evolucionar esto en esta segunda parte?

MARTA HAZAS: Pues en esta segunda parte se desarrolla un poco lo que se anticipaba al final de la primera, que esto no puede ser, que tenemos que hacer algo. Y entonces vamos a ver la evolución en el personaje, tanto de Iván como en el mío, de estar totalmente en contra de esta situación, porque creemos que esto viene muy mal para mi hija, y que también se tambalea todo lo que hasta ahora he construido, que después de haber vivido una relación tan tóxica, haber sido madre tan joven de esta chica, haber tenido una vida tan complicada, ahora que parece que por fin van bien las cosas, pues que se vaya todo a estropear por algo que yo considero que es como una chiquillada. Entonces vamos a ir viendo cómo la razón y los sentimientos en Rafaela van evolucionando.

Y: Conocemos a los personajes de Marta y de Iván, pero… ¿cómo encajas tú, Goya, aquí en este puzle de personajes?

GOYA TOLEDO: Bueno, yo creo que se hablaba mucho de la madre también en la primera parte, en Culpa mía, y la manera en la que conocieron a Anabel en esa primera parte no es la misma que van a conocer en la segunda, porque ahí la van a tener a ella hablando con su propia voz. Y encajar, no sé si puedo contar mucho, pero encajar como que sigue sin encajar muy bien. Pero por lo menos ella ya tiene voz propia y quiere que sepa su hijo quién es ella y los motivos por los que se tuvo que ir. Que en la primera parte está todo el mundo de acuerdo que le abandonó.

Y: ¿Estuviste siguiendo el fenómeno antes de formar parte de la segunda película?

G.T.: Sí, sobre todo con mi sobrina, que además tenemos un WhatsApp de grupo y cuando me ofrecieron la película digo “¿alguien ha visto?”. Y mi sobrina, que a veces tarda en contestar, con 17 años, hace ¡pum! “¿Qué? Yo sí, y he leído los libros y no sé qué”, y digo, “cuéntame”. Bueno, y al final lo que hice fue ver la película con ella también. Ya la había visto, pero digo, quiero verla contigo. Y la cara de felicidad, cómo sentía la historia, mirarla… Claro, es que esta película al final es de descubrimientos en adolescentes, como la primera vez que realmente sientes algo de verdad e intenso y ver su cara viendo la película, la verdad fue maravilloso porque me hizo ver quién era yo antes también y cómo esas cosas no tenemos que perderlas, sino seguir alimentándolas y recuperándolas.

Y: Las dos ya sois muy conocidas en un extracto de la sociedad, pero no sé si os está descubriendo mucha más gente por protagonizar estas pelis más para adolescentes. ¿Notáis muchos más fans jóvenes?

M. H.: Sí y no. Sí que se notan más fans porque el fenómeno ha sido mundial y de pronto en India, Brasil, que eran países que igual en nuestros trabajos no habían llegado tanto, ha sido increíble, pero es verdad que yo también vengo de hacer ‘El internado’ y como que ese público adolescent, que ha ido creciendo conmigo, y luego gente que sigue viendo esa serie. Entonces, en ese sentido, no he notado que me conozcan más los adolescentes que antes porque como que ese público sí me conocía ya. Y también por ‘El Hormiguero’, pues bueno, como que por muchas cosas, pero es verdad que el fenómeno a nivel mundial sí que lo he notado un montón. Ahora, recientemente que viajé otra vez a Buenos Aires, era increíble el fandom que hay allí adolescente, que igual allí me seguían más por ‘Pequeñas coincidencias’ o por ‘Velvet’. O sea, que ha sido más fuera de España, sí que lo he notado más.

Y: ¿Y qué obstáculos vais a poner vosotras a esta relación de Noemí en la nueva peli?

G. T.: Yo, particularmente, ninguno. O sea, me parece fenomenal que estén juntos, sobre todo en el caso de mi personaje, lo que ella quiere es tener una relación con su hijo y que su hijo lo escuche y tener más presencia en la vida de su hijo. A mí caen fenomenal y me cae ella muy bien. O sea, que me parece ideal por a mi hijo.

M. H.: Claro, yo todos los que pueda y más, porque no me parece bien que eso esté ocurriendo en mi casa, con lo que a mí me ha costado llegar hasta aquí, tener una estabilidad, por fin he encontrado un amor que no sea una relación tóxica y me parece un poco niñatada lo que están haciendo y me asusta mucho. Entonces, en ese sentido, voy a intentar por todos los medios que si puedo meter por medio a otra chica que no tenga que ver con nuestra familia y tal, pues lo voy a hacer. Yo sin obligar nada a nadie, yo simplemente ahí lo dejo caer. Luego será culpa de ellos, no mía. Pero intentaré poner todas las trabas que pueda.

Y: En esta saga de pelis, los personajes toman decisiones muy rotundas y contundentes. ¿No sé si muchas veces como actor entendéis las decisiones o el porqué de esas cosas que hacen?

M. H.: Bueno, yo creo que la obligación como actrices es entenderlas. Otra cosa es compartirlas. Pero yo busco siempre por qué mi personaje hace eso. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí. Entender, entiendo por qué lo hace. Que lo compartas es otra cosa.

G.T.: Y que casi siempre con los personajes, siempre aprendes algo nuevo, hasta en ti, ¿no? Porque es verdad que juzgarlo no lo puedes juzgar porque si no a la hora de interpretarlo es un problema, por lo menos para mí. Entenderlos y además aprender, porque es que al final aprendes cosas de tu vida que a lo mejor en un momento determinado de tu vida con otra cosa que no tiene nada que ver, pero tomaste una decisión parecida. O te abre los ojos y te despierta ante algo nuevo. Pero sí, lo mejor es hacer el personaje y que no tenga ver contigo, claro.

Y: ¿Qué ha sido lo más complicado de grabar esta película?

M. H.: La verdad es que para mí ha sido un rodaje muy agradable, muy tranquilo. Tanto la parte que hicimos en Marbella como luego lo que se rodó en Madrid. Como me toca un poco la parte de lujo y esplendor de esas mansiones. Y con Iván, que hemos trabajado ya un montón de veces juntos, pues la verdad es que... La parte más difícil era de no caer en lo fácil, de intentar hacer como una villana y ser la mala de la historia, si no intentar dar el sentido que tiene este personaje y que no lo hace por maldad, como a lo mejor en una primera lectura en un libro puedes pensar de... “¡Jo, qué chunga, yo voy con ellos dos!”, si no intentado que se comprenda el porqué de este personaje. Pero la verdad que en el rodaje, estupendo.

G.T.: Yo la verdad es que todo fácil y además una cosa que facilitó mucho también fue el trabajo con mi hijo, con Nick, que enseguida hubo mucha conexión, que era lo que más te ocupa cuando estás con un personaje trabajando. Pero la verdad que con todos los compañeros, con Noa también, fue muy bonito. Nada que fuera difícil. Todo fue fácil.

Y: Ahora que las plataformas están apostando mucho por las IPs muy exitosas, ¿veis posibilidad de adaptar esto en serie?

M.H.: Yo creo que no haría falta. Claro que hay posibilidad, pero teniendo ya las tres películas, una trilogía, no sé, sería como cuando algo ha quedado tan bien, ¿no? Porque seguir... Bueno, no estaría mal a lo mejor una serie del después del ‘Culpa Nuestra’, ¿no? Ver cómo van creciendo estos personajes y cómo evolucionan. Pero repetir esto en serie y trocear las películas, pues no sé. Yo no lo veo tan necesario. Como una evolución sí, perfectamente. Todo lo que dure la historia de amor, desamor, idas y venidas, vamos, hay para rato. Como si quieren hacer un spin-off de estas dos mujeres, ¿eh? O sea, no pasa nada. Podemos hacer la precuela, sin problema.