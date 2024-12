'Bárbara Rey: Mi verdad' sigue líder con la vedette en plató y 'El Grand Prix' navideño se estrena como tercera opción

Este lunes 23 de diciembre ha llegado con el liderazgo de la tercera entrega de 'Bárbara Rey: Mi verdad'. El formato, que al fin ha contado con la vedette sentada en el plató, ha conseguido un buen 13,3%, mientras que en segunda posición ha quedado 'Renacer', que firma un 11,2% en su nuevo episodio.

La tercera opción se la queda La 1 con el estreno de los especiales navideños de 'El Grand Prix', que firman un bajo 8,7%. Mientras, la película 'La memoria del asesino' se queda con un 6,7% en laSexta, a la vez que 'Callejeros' obtiene un 4,5%. Finalmente, en el access prime time, tanto La 1 como Antena 3 apuestan por reposiciones, y mientras 'El hormiguero' firma un 12,2%, 'La revuelta' se queda con un 11,6%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: fun, fun, fun…: 1.395.000 (11,6%)

Grand Prix: 753.000 (8,7%)

Antena 3

El hormiguero, 19 años juntos: 1.468.000 (12,2%)

Renacer: 895.000 (11,2%)

Telecinco

Bárbara Rey: Mi verdad express: 978.000 (8,2%)

Bárbara Rey: Mi verdad: 898.000 (13,3%)

laSexta

El intermedio: The Very Best: 593.000 (4,9%)

El taquillazo “La memoria del asesino”: 586.000 (6,7%)

Cuatro

First Dates: 710.000 (6,2%)

First Dates: 874.000 (7,3%)

Callejeros: 386.000 (4,5%)

La 2

Cifras y letras: 633.000 (5,4%)

Días de cine clásico “Qué bello es vivir”: 407.000 (3,7%)

LATE NIGHT

La 1

Morat: 166.000 (4,9%)

Antena 3

Renacer: 247.000 (7,0%)

Sportium Game Show: 90.000 (4,4%)

Telecinco

Gran Madrid Show: 170.000 (8,0%)

laSexta

Cine “Clover Bend: Un pueblo tranquilo”: 117.000 (3,5%)

Cuatro

Callejeros: 216.000 (5,4%)

Sportium Game Show: 69.000 (3,3%)

La 2

Pelotas: 120.000 (2,2%)

Metrópolis: 37.000 (1,2%)

Reinas que cambiaron el mundo: 31.000 (1,5%)

TARDE

La 1

La moderna: 832.000 (9,9%)

La promesa: 1.114.000 (14,3%)

Valle salvaje: 559.000 (7,1%)

El cazador: 650.000 (7,5%)

Aquí la Tierra: 1.056.000 (10,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.167.000 (12,8%)

Y ahora, Sonsoles: 799.000 (10,0%)

Pasapalabra: 1.676.000 (17,6%)

Telecinco

El diario de Jorge: 700.000 (7,9%)

TardeAR: 732.000 (9,3%)

Reacción en cadena: 819.000 (8,7%)

laSexta

Zapeando: 484.000 (5,4%)

Más vale tarde: 638.000 (8,0%)

Cuatro

Todo es mentira: 475.000 (5,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 344.000 (4,3%)

La 2

Saber y ganar: 486.000 (5,2%)

Grandes documentales: 327.000 (4,0%)

Documenta2: 307.000 (3,9%)

Los paisajes más bellos del mundo: 261.000 (3,2%)

Diario de un nómada: 212.000 (2,3%)

Diario de un nómada: 360.000 (3,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 244.000 (11,8%)

Mañaneros: 231.000 (7,2%)

Extra mañaneros: 436.000 (5,7%)

Antena 3

Espejo público: 305.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 815.000 (17,3%)

La ruleta de la suerte: 1.531.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 192.000 (9,4%)

Vamos a ver: 332.000 (11,4%)

Vamos a ver más: 637.000 (9,8%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 193.000 (16,6%)

Aruser@s: 316.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 356.000 (9,2%)

Cuatro

Alerta cobra: 15.000 (1,3%)

Alerta cobra: 31.000 (1,7%)

Alerta cobra: 33.000 (1,5%)

En boca de todos: 145.000 (4,5%)

La 2

Ruralitas: 6.000 (1,0%)

Un país para leerlo: 9.000 (1,0%)

Mares en movimiento: 36.000 (2,7%)

El escarabajo verde: 25.000 (1,4%)

Reportero de la historia: 19.000 (0,9%)

Documenta2: 46.000 (1,8%)

80cm: 49.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 80.000 (2,8%)

Diario de un nómada: 97.000 (3,1%)

Mañanas de cine “El forastero, Randa Haines”: 260.000 (4,6%)

Un país para comérselo: 206.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.040.000 (22,0%)

Telediario 1: 1.026.000 (11,0%)

Informativos Telecinco 15h: 883.000 (9,5%)

laSexta Noticias 14h: 737.000 (8,6%)

Jugones: 618.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 1: 434.000 (6,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.990.000 (17,9%)

Telediario 2: 1.201.000 (10,8%)

laSexta Noticias 20h: 828.000 (9,0%)

Informativos Telecinco 21h: 921.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 2: 342.000 (3,7%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 119.000 (12,3%)

El Matinal (Telecinco): 52.000 (4,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,1%), Telecinco (9,3%), La 1 (9,3%), laSexta (7,0%), Cuatro (5,0%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (10,0%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,9%), La 2 (2,8%).