Bárbara Rey, demoledora contra Ángel Cristo y sin piedad con los colaboradores de Telecinco: "Si hablo de mi hijo no vuelve a sentarse en un plató"

La esperada visita de Bárbara Rey al plató de Telecinco para contar su verdad de manera definitiva fue una de las más tensas que se recuerdan en la cadena en los últimos tiempo. La vedette puntualizó y desmintió aspectos sobre su comentada relación con el rey Juan Carlos y lanzó nuevas y duras palabras contra su hijo, Ángel Cristo.

"Ha sido muy agresivo. Espero que no me obligue a contar por qué le eché de casa. Hay cosas de mi hijo que no voy a poder contar nunca. Es mi hijo. No quiero que le pase absolutamente nada, me alegro de que fuera absuelto de la demanda por malos tratos. Pero si respondo a su relato, no vuelve a sentarse en un plató. Qué sepáis que yo no permití a mi hija que denunciara a su hermano y ella ahora me está escribiendo para decirme que no estoy siendo contundente con él", aseguró.

Bárbara Rey volvió a insistir en que Ángel Cristo no realizó sus fotografías con el monarca, relató que rebatieron los colaboradores, contra los que cargó duramente durante toda la entrevista. "Eres mala, ¡qué mentirosa! Yo tengo sentimientos, no soy como tú", le dijo a Ángela Portero.

Con Álvaro García Pelayo fue más irónico: "Pensaba encontrarme a tu queridísima esposa, pero mira…", le dijo en referencia a la periodista Sandra Aladro. "Ella está muy bien", respondió educado el directivo. La artista volvió a la carga: "No habrá tenido tiempo de maquillarse". ninguno de los datos que aportaba el responsable de la agencia Gtres le cuadraba a la artista. Todos los desmentía.

Finalmente, coló como pudo el ataque más brutal a uno de los colaboradores presentes esa noche: Alessandro Lequio. Bárbara Rey le recordó unas declaraciones suyas en 'Tómbola' de hace 30 años, en las que reconocía haber agredido a alguna mujer. El italiano trató de defenderse y le dijo que su situación nada tenía que ver con la de su exmarido.