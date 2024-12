José Pablo López, presidente de RTVE, tiene que disculparse por la "catalanofobia" de uno de los periodistas

José Pablo López, presidente de RTVE, saca la cara por la corporación y pide disculpas tras un incidente. Todo ha ocurrido cuando un periodista de la televisión pública hizo unas desafortunadas declaraciones durante una rueda de prensa con Manolo González, entrenador del Espanyol, tras un encuentro contra Las Palmas.

El periodista en cuestión respondió con un "no, gracias a Dios" cuando el técnico del equipo barcelonés le preguntó si había entendido su intervención en catalán, un comentario que no solo ha generado un aluvión de críticas en redes sociales, sino que el medio Esport2 lo ha calificado como catalanofobia.

José Pablo López no tardó en reaccionar ante el revuelo, calificando las palabras del reportero como "lamentables" y asegurando que no representan los valores de RTVE: "Las lenguas cooficiales son una riqueza y su desconocimiento no es motivo de orgullo". El nuevo presidente de RTVE se ha comprometido a reforzar el plan de la corporación para promover la diversidad lingüística y cultural en el país. De hecho, su mensaje fue escrito también en catalán como muestra de este compromiso.

Las disculpas públicas de López han sido bien recibidas por una parte de los telespectadores y seguidores del Espanyol, quienes han valorado la rapidez de la rectificación. Sin embargo, otros usuarios han señalado que este tipo de incidentes refleja una falta de formación y sensibilidad hacia las lenguas cooficiales dentro de la corporación pública, insistiendo en la necesidad de medidas preventivas.