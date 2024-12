El increíble cambio físico de Grison de 'La resistencia' a 'La revuelta' y ser portada de 'Men's Health’

‘Men’s Health’ ha revelado la portada de su número de enero, protagonizada por Grison, conocido colaborador de ‘La Resistencia’ y ‘La Revuelta’ este lunes 23 de diciembre. Tras más de dos meses de trabajo constante entre ejercicios físicos y dieta estricta, el humorista ha alcanzado un cambio físico impresionante que no ha dejado a nadie indiferente. “Diez kilitos me he quitado con la tontería. Estoy en mi 'peak'”, expresó Grison durante su entrevista con la revista.

No obstante, su gran cambio no ha llegado ahora, sino a lo largo de su trayectoria en 'La Resistencia'. El cómico ha experimentado una increíble transformación global que no solo afecta a su físico, sino también a su estilo de vida y mentalidad. “Tengo una base de joven hasta los veintipico, que hacía natación y me mantenía más, pero hasta los 40 nada”, confesó Grison.

La transformación del humorista fue supervisada por un equipo de expertos que incluyó a Aarón Santos, entrenador especializado en fitness, y Roberto Oliver, nutricionista clínico. Ambos diseñaron un plan integral para Grison que combinó ejercicios específicos con una dieta personalizada. Como resultado, el músico logró perder 10 kilos y reducir 8 centímetros de su perímetro abdominal, resultados que lució con orgullo en la portada de la revista.

“Yo no me he visto así en la vida. ¿Así como estoy ahora? ¡En la puta vida!”, declaró emocionado. Con su característico humor, recordó: “Si yo con 20 años estaba ahí comiendo palmeras de chocolate, jugando al Pro Evolution... Creo que llevaba a lo mejor 15 años sin estar por debajo de los 80 kilos. Empecé el reto con 87 y ayer me pesé y estaba en 77”, explicó.

A pesar de los logros alcanzados, Grison mantiene los pies en el suelo y no deja de bromear sobre su transformación.“Ya con 40 años, la hipoteca pagada, los niños, la mujer... Ser guapo ya no me sirve de nada, tío. Eso mola cuando tienes 30, cuando tienes 20. Pero con 40 ya... Pero, bueno, está bien, hombre. La apariencia física y tener una buena presencia siempre ayudan”, reflexionó.

Este reto no solo representa una mejora física para Grison, sino también un punto de partida para adoptar hábitos más saludables y sostenibles a largo plazo. “Esto es el comienzo. Esto es el camino. El inicio de un nuevo estilo de vida de no tanto exceso y de, bueno, joder, de no volver atrás ya que me ha costado tanto”, afirmó el humorista.